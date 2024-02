Wer überträgt DSV Leoben gegen SCR Altach live im TV & Stream?

Am Samstagabend geht das Außenseiterduell im Viertelfinale des ÖFB-Cups über die Bühne. Wer zeigt die Partie Leoben gegen Altach live? Hier finden Sie die Antwort.

Nach den ersten beiden Spielen am Freitag, in denen Salzburg und Titelverteidiger Sturm Graz ins Halbfinale eingezogen sind, findet am Samstagabend (19.15 Uhr) das nächste Viertelfinalspiel im ÖFB-Cup statt. Mit dem DSV Leoben und dem SCR Altach duellieren sich in der Obersteiermark zwei Außenseiter um einen Platz unter den ersten vier.

Die Leobener finden sich in der 2. Liga auf dem siebten Tabellenplatz, haben allerdings nur fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten SV Ried. Altach ist in der Bundesliga Zehnter, war in der Winterpause aber ordentlich auf dem Transfermarkt aktiv.

Wo wird DSV Leoben gegen SCR Altach übertragen?

Das ÖFB-Cup-Spiel des DSV Leoben gegen den SCR Altach ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF Sport +" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 19.05 Uhr wird Hannes Kargl als Moderator fungieren, Roman Mählich ist als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Florian Prates.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (DSV Leoben gegen SCR Altach) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung DSV Leoben gegen SCR Altach im Überblick

Match: DSV Leoben vs. SCR Altach (ÖFB-Cup - Viertelfinale)

Datum: Samstag, 3. Februar 2024, 19.05 Uhr

Ort: Monte-Schlacko-Arena, Leoben

Übertragung: ORF Sport + und ORF-Sport-+-Livestream