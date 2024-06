Wer überträgt die Tour de France 2024 im TV und Stream?

Vom 29. Juni bis 21. Juli 2024 steht mit der Tour de France die größte und wichtigste Rundfahrt des Jahres an. Wer überträgt die Etappen aus Frankreich im TV und Stream?

Entscheidung am Mittelmeer: Erst in Nizza wird der Sieger der Tour de France feststehen. IMAGO/NurPhoto

Die 111. Auflage der Tour de France startet mit einem Novum: Am Samstag den 29. Juni fällt der Startschuss erstmals in Italien. Es geht von Florenz nach Rimini. Erst auf der 4. Etappe fährt das Peloton über die Grenze in die französischen Alpen. Highlights der ersten Wochen sind die Überquerung des Galibier, ein Einzelzeitfahren und eine Etappe mit Schotterpassagen.

In der Folge steht der Tourmalet auf dem Programm und am Nationalfeiertag endet die Etappe nach 5000 Höhenmetern auf dem Plateau de Beille. Wegen der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) endet die Tour in Nizza mit einem anspruchsvollen Zeitfahren, sodass der Sieger erst am letzten Tag feststehen wird.

Topfavorit ist Tadej Pogacar nach seiner Triumphfahrt durch Italien. Titelverteidiger Jonas Vingegaard stürzte genau wie Remco Evenepoel und Primoz Roglic im Frühjahr. Stimmt die Form bis zur Tour wieder?

Tour de France 2024: Übertragung im TV und Stream

Tour de France 2024 Alle Etappen im Überblick

Wie seit Jahren gewohnt, werden Eurosport und discovery+ vollumfänglich das Spektakel übertragen. Kommentator ist Karsten Migels, der von verschiedenen Experten wie etwa Jens Vogt unterstützt wird. Außerdem werden auch alle Abonnenten von DAZN ganz bequem mit der Tour und Radsport versorgt. Zwischen dem Streamingdienst und Eurosport bzw. Warner Bros. Discovery besteht eine Kooperation, sodass über die Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Stream zu sehen sind.

Auch die ARD ist wieder mit an Bord. Im Ersten ist die Tour täglich zu sehen, wochentags schon ab 14:10 Uhr, am Wochenende mit wechselnden Anfangszeiten. Moderator der Übertragungen ist wie gewohnt Michael Antwerpes, Florian Naß kommentiert. Unterstützt werden die beiden wie schon in den vergangenen Jahren von Experte Fabian Wegmann.

Die gesamte Rundfahrt gibt es auch in der ARD Mediathek und bei der Sportschau im Livestream. Zusammenfassungen der Etappen bietet neben der Mediathek der YouTube-Kanal der Sportschau.

Übertragung der Tour de France im Überblick:

Datum: Samstag, 29. Juni bis Sonntag, 21. Juli 2024

Wer zeigt es? Eurosport, discovery+, DAZN, ARD, Mediathek, Sportschau