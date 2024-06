Wer überträgt die Schweiz gegen Italien heute live im TV und Stream?

Erst in der Nachspielzeit des 3. Spieltag der Gruppenphase entschied sich, wer die Achtelfinals bei der EM 2024 eröffnet. Wo wird die Partie zwischen der Schweiz und Italien übertragen?

Am Samstag, den 29. Juni, eröffnen die Schweiz und Italien die Achtelfinal-Begegnungen bei der Europameisterschaft in Deutschland. Anpfiff zwischen der Nati und der Squadra Azzurra wird im Berliner Olympiastadion um 18 Uhr sein, Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen wird das erste Spiel der Finalrunden leiten - erst sein zweiter Einsatz bei der EM.

Drama in der Nachspielzeit

Beide Mannschaften erlebten am abschießenden Gruppenspieltag Dramatik pur: Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit waren die Schweizer Erster in Gruppe A - bis eine Flanke von David Raum Niclas Füllkrugs Kopf fand, der mustergültig zum 1:1 einköpfte. So wartet als Gruppenzweiter im Achtelfinale der vermeintlich schwerere Gegner auf das Team von Murat Yakin: die Italiener.

Doch auch die Squadra Azzurra weiß, wie man ein Spiel spannend gestaltet. Erst tief in der Nachspielzeit (90.+8) erlöste Mattia Zaccagnis feiner Schlenzer die Italiener gegen Kroatien (1:1) und ermöglichte dem Team von Luciano Spalletti ebenfalls das Weiterkommen auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein Wermutstropfen gibt es vor dem Duell der beiden Nachbarn auf beiden Seiten: Wegen Gelbsperren werden die bisherigen Stammspieler Silvan Widmer (Schweiz) und Riccardo Calafiori (Italien) das Achtelfinale verpassen.

Bereits bei der vergangen Europameisterschaft kreuzten die beiden Mannschaften die Klingen, damals gewann die Squadra Azzurra auf dem Weg zum Europameister-Titel am zweiten Gruppenspieltag deutlich mit 3:0. Es folgte jedoch die rasche Revanche: Dank eines Unentschiedens knapp fünf Monate später in der WM-Quali spielte die Nati eine große Rolle, warum der Europameister, der in den Play-offs nach einem zweiten Platz hinter der Schweiz in der Quali scheiterte, nicht mit zur Weltmeisterschaft durfte. In Berlin treffen die beiden Länder nun zum vierten Mal in diesem jungen Jahrzehnt aufeinander - und schon wieder geht es um viel.

Schweiz gegen Italien - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt die Schweiz gegen Italien?

Das Achtelfinalspiel der Schweiz gegen Italien wird im Free-TV live und in voller Länge vom Fernsehsender RTL übertragen. Bereits ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim privaten Sender, der Anpfiff findet zwei Stunden später um 18 Uhr statt. Im Stream wird das Spiel allerdings nur über den kostenpflichten Streamingdienst RTL+ übertragen.

Zudem kann das Achtelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Überblick:

Partie: Schweiz gegen Italien, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Samstag, 29. Juni, 18 Uhr

Ort: Olympiastadion Berlin

Übertragung: RTL/RTL+, MagentaTV