Wer überträgt Deutschland-Italien heute live in TV und Stream?

Die deutsche Nationalmannschaft beendet das Länderspielfenster im Juni mit dem Heimspiel gegen Italien. Wo ist die Nations-League-Partie in TV und Stream zu sehen?

Joshua Kimmich und Co. treffen am Dienstag auf Italien. IMAGO/Sven Simon

Drei Remis gab es in der bisherigen Nations-League-Saison für die deutsche Nationalelf. Das soll sich zum Abschluss des Länderspielfensters im Juni ändern. Die DFB-Auswahl trifft am Dienstag, 14. Juni, um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) in Mönchengladbach auf Italien - und kann sich dann auch für das 1:1 im Hinspiel revanchieren, bei dem das Flick-Team zunächst gut aussah, in der zweiten Hälfte aber stark nachließ.

Übertragen wird der Auftritt der deutschen Nationalelf live im Free-TV beim ZDF. Im Stream ist der Länderspielklassiker ebenfalls frei verfügbar in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, als Experte steht ihm der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister Per Mertesacker zur Seite.

