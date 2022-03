Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet ihr Länderspieljahr 2022 gegen Israel. Wo ist das Testspiel live zu sehen?

Trotz einiger Ausfälle will Bundestrainer Hansi Flick seinen Startrekord von sieben Siegen aus sieben Partien gegen Israel weiter ausbauen. Das Freundschaftsspiel gegen den Weltranglisten-77. steigt am Samstag um 20.45 Uhr in Sinsheim.

Das ZDF überträgt das erste DFB-Länderspiel des Jahres live in TV und Stream. Als Kommentator ist Oliver Schmidt, als Moderator Jochen Breyer im Einsatz. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker fungiert als Experte.