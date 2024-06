Wer überträgt Deutschland gegen Ungarn live im TV & Stream?

Nach dem gelungenen Auftakt gegen Schottland steht für das DFB-Team das zweite Vorrundenspiel der EURO 2024 an. Wo wird die Partie Deutschland gegen Ungarn übertragen?

In der MHP-Arena, die während der Europameisterschaft zur "Arena Stuttgart" umgetauft wurde, wird der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie am Mittwoch, dem 19. Juni, das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn leiten. Um 18 Uhr erfolgt der Anstoß. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird dabei im pinken Auswärtstrikot auflaufen, das sich mittlerweile zum Verkaufsschlager entwickelt hat.

Deutschland gegen Ungarn seit vier Spielen sieglos

Viel besser hätte der EM-Start für Deutschland nicht laufen können. Im Auftaktspiel gewann die Nationalelf mit 5:1 gegen Schottland. Für Ungarn sieht die Ausgangslage nach der 1:3-Niederlage gegen die Schweiz dunkler aus. Doch in den vergangenen Jahren tat sich Deutschland in den direkten Duellen mit Ungarn schwer. 2022 trennte sich Deutschland vom kommenden Gegner in der Nations League mit einer Niederlage und einem Remis. Dazu kommt noch das Aufeinandertreffen bei der Europameisterschaft 2021. Im abschließenden Vorrundenspiel traf Leon Goretzka spät zum 2:2 und Deutschland zog denkbar knapp in die K.-o.-Phase ein. Bei der diesjährigen Europameisterschaft könnte der Achtelfinaleinzug - mit einem Sieg über Ungarn und unter weiteren gewissen Voraussetzungen - schon nach zwei Spieltag klappen.

Deutschland gegen Ungarn - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Deutschland gegen Ungarn übertragen?

Die ARD wird am Mittwoch das zweite deutsche Gruppenspiel live übertragen. Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger werden ab 17.05 Uhr durch die Vorberichte führen, zum Anpfiff um 18 Uhr werden Tom Bartels und Almuth Schult für den öffentlichen-rechtlichen Sender die Partie Deutschland gegen Ungarn kommentieren. Die ARD bietet in seiner Mediathek auch einen kostenlosen Livestream an.

Darüber hinaus kann das Duell - wie alle 51 Spiele der EM, fünf davon sogar exklusiv - beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und im kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Der Überblick:

Partie: Deutschland gegen Ungarn, Europameisterschaft 2024, 2. Spieltag, Gruppe A

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr

Ort: Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Übertragung: ARD/ARD Mediathek, MagentaTV