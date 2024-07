Wer überträgt Deutschland gegen Spanien live im TV & Stream?

Bei der Europameisterschaft spielen Spanien und Deutschland um einen Platz im Halbfinale. Wo wird das Spiel der Iberer gegen die DFB-Elf übertragen?

Am Freitag, den 5. Juli, wird der englische Schiedsrichter Anthony Taylor die Partie zwischen Spanien und Deutschland in Stuttgart leiten. Das Viertelfinalspiel wird um 18 Uhr angepfiffen.

Vorgezogenes Finale?

Spanien ist das Team, das über die gesamte Europameisterschaft hinweg wohl am meisten zu überzeugen wusste und gilt deshalb auch als heißester Anwärter auf den EM-Titel. Die Furia Roja konnte als einziges Team bis dato alle vier Partien gewinnen und kassierte überhaupt erst ein Gegentor im Turnierverlauf. Dieses erzielte auch noch ein Spanier selbst, Robin Le Normand traf im Achtelfinale unfreiwillig zur Führung für Georgien.

Am Ende schockte das die Spanier dennoch nur wenig, sie besiegten Georgien letztlich souverän mit 4:1 und untermauerten ihre Ambitionen eindrucksvoll.

Etwas weniger eindrucksvoll machte es da schon Gastgeberland Deutschland. Auch die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann konnte über das Turnier hinweg durchaus überzeugen, hatte allerdings phasenweise immer wieder Probleme mit ihren Gegnern - etwa gegen die Schweiz in der Gruppe (1:1) oder auch im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0).

Nun also kommt es zum direkten Duell der zwei Top-Favoriten. Es ist ein echter Klassiker bei großen Turnieren. Spanien setzte sich bei der EM 2008 sowie der WM 2010 jeweils durch, in Katar 2022 gab es in der Gruppenphase der WM zuletzt ein Remis. Bei einem Pflichtspiel gewann die deutsche Nationalmannschaft das letzte Mal 1988 bei der Europameisterschaft, beide Treffer erzielte der heutige Sportdirektor Rudi Völler.

Alle Begegnungen zwischen Spanien und Deutschland in der Übersicht

Wo wird Spanien gegen Deutschland übertragen?

Das erste Viertelfinalspiel der diesjährigen Europameisterschaft wird live in der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender startet um 17.05 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, Esther Sedlaczek moderiert und hat Bastian Schweinsteiger zu Gast. Zum Anpfiff um 18 Uhr übernimmt Kommentator Gerd Gottlob, der von Experte Thomas Hitzlsperger unterstützt wird. Die Übertragung kann auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek gesehen werden.

Zudem kann das Viertelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: Spanien gegen Deutschland, EM 2024, Viertelfinale

Datum: Freitag, 5. Juli, 18 Uhr

Ort: Stuttgart Arena, Stuttgart

Übertragung: ARD/ARD Mediathek, MagentaTV