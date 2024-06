Wer überträgt Deutschland gegen Schottland heute live im TV & Stream?

Das Warten hat ein Ende: Der Gastgeber eröffnet die Europameisterschaft im eigenen Land. Wo wird die Partie Deutschland gegen Schottland übertragen?

Am 26. Mai startete die deutsche Nationalmannschaft in die Vorbereitung für die Europameisterschaft im eigenen Land. Nach mittlerweile knapp drei intensiven Wochen der Vorbereitung hat das Warten ein Ende - für Spieler wie Fans. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli kämpfen die 24 besten europäischen Mannschaften in 51 Spielen um den Henri-Delaunay-Pokal, der dem Sieger des größten kontinentalen Fußballturniers gebührt.

Wie gewöhnlich hat auch in diesem Jahr das Gastgeberland die Ehre, das Turnier feierlich zu eröffnen. In der Münchner Arena startet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag, den 14. Juni, in das sehnsüchtig erwartete Turnier. Zum Auftakt wartet Schottland rund um Liverpool-Verteidiger Andrew Robertson, Schiedsrichter Clement Turpin wird das Spiel um 21 Uhr anpfeifen.

Offenbart sich München abermals als gutes Pflaster?

Besonders das Eröffnungsspiel in München könnte dabei Nostalgie erwecken: Mit einem 4:2-Sieg gegen Costa Rica eröffnete die deutsche Nationalmannschaft bereits das letzte große internationale Fußballturnier im eigenen Land in der bayrischen Landeshauptstadt und legte den Grundstein zum Sommermärchen im Jahre 2006. 18 Jahre später soll gegen Schottland ein erfolgreicher Auftakt gelingen und Euphorie im ganzen Land entfachen.

Dabei geht Deutschland als klarer Favorit in das Duell: Nur eines der letzten neun Spiele konnte der kommende Gegner aus Großbritannien gewinnen - ein mühsames 2:0 gegen Gibraltar. Dennoch sollte das Team von Trainer Steve Clarke nicht unterschätzt werden. In der Qualifikation sicherten sich die Bravehearts souverän den zweiten Platz in einer Gruppe mit Spanien und ließen dabei Erling Haalands Norweger sowie den späteren EM-Teilnehmer Georgien (via Play-offs) hinter sich.

Zudem werden die Schotten nach der begrenzten Vorbereitungszeit und dem Radikalumbruch im März mit ihrer destruktiven sowie kampfbetonten Spielweise schon früh im Turnier zur ersten Reifeprüfung - insbesondere nach den offenbarten Problemen in den beiden Testspielen gegen die Ukraine (0:0) und Griechenland (2:1).

Deutschland gegen Schottland - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt das Eröffnungsspiel?

Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in Deutschland wird für alle Zuschauer live im Free-TV sowie im kostenlosen Stream übertragen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sicherte sich die Sublizenzen für 34 EM-Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft - beginnend mit dem Spiel gegen Schottland. Aus dem EM-Studio in Berlin begrüßen als Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer mit den Experten und Expertinnen Christoph Kramer, Per Mertesacker sowie Laura Freigang die Zuschauer bereits ab 19.25 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Ab 21 Uhr übernehmen dann die Kommentatoren Oliver Schmidt und Sven Voss.

Außerdem kann das Spiel Deutschland gegen Schottland - so wie alle 51 Spiele der EM, davon fünf sogar exklusiv - beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: Deutschland gegen Schottland, Europameisterschaft 2024, 1. Spieltag

Datum: Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Übertragung: ZDF/ZDFmediathek, MagentaTV