Wer überträgt Deutschland gegen Griechenland live im TV & Stream?

Die Generalprobe für die deutsche Mannschaft vor dem Eröffnungsspiel der Heim-EM steht an. Wo wird die Partie Deutschland gegen Griechenland übertragen?

Exakt eine Woche vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft im eigenen Land haben Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Trainerteam letztmalig die Chance, wichtige Impressionen und neue Erkenntnisse zu sammeln. Im Gladbacher Borussia-Park empfängt die deutsche Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor der EM Griechenland. Anpfiff ist am Freitag um 20.45 Uhr.

Gegen Griechenland gab sich Deutschland noch nie eine Blöße

Griechenland scheiterte denkbar knapp erst im Elfmeterschießen im Play-off-Finale für die EM an Georgien, somit findet die EURO 2024 in Deutschland ohne den Europameister von 2004 statt. Aktuell stehen die Südeuropäer einmal mehr vor einem Neuanfang: Der Vertrag von Trainer Gustavo Poyet ist abgelaufen, der Verband steht vor einer Neuwahl und der Trainerposten ist aktuell vakant. So wird U-21-Coach Nikos Papadopoulos in den beiden Testspielen im Juni das Team betreuen - vier Tage nach dem Auftritt gegen Deutschland treten die Griechen in Salzburg gegen Malta an.

Für die beiden Spiele nominierte der 52-jährige Interimstrainer insgesamt 26 Spieler. Darunter auch den Zweitligatorschützenkönig Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) sowie den Herthaner Andreas Bouchalakis. Auch Manolis Saliakas, der unlängst mit dem FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga feierte, ist mit an Bord. Zudem stehen die früheren Bundesligaakteure Odysseas Vlachodimos (Nottingham Forest), Dinos Mavropanos (West Ham United) und Panagiotis Retsos vom frischgebackenen Europa-Conference-League-Sieger Olympiakos im Kader.

Somit gastiert Griechenland durchaus mit einer ernstzunehmenden Mannschaft in Gladbach, die Deutschland sicherlich ärgern will. In neun Spielen konnte Griechenland noch nie gewinnen (0/3/6), zuletzt trafen die beiden Länder bei der EM 2012 aufeinander - damals setzte sich Deutschland im Viertelfinale mit 4:2 durch.

Deutschland gegen Griechenland - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Deutschland gegen Griechenland übertragen?

Der letzte Test vor der Heim-EM wird live und exklusiv von RTL übertragen. Der Free-TV-Sender beginnt am Freitag, 7. Juni, um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, um 20.45 Uhr ist dann Anpfiff. Parallel zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird das Spiel auch als kostenpflichtiger Live-Stream auf RTL+ zu sehen sein.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE! -Ticker (Deutschland gegen Griechenland).

Der Überblick:

Partie: Deutschland gegen Griechenland, Freundschaftsspiel

Datum: Freitag, 7. Juni 2024, 20.45 Uhr

Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung: RTL/RTL+