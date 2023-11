Wer überträgt Deutschland gegen die Türkei live im TV & Stream?

Julian Nagelsmann feiert seine Heim-Premiere als neuer Trainer der Nationalmannschaft im Olympiastadion. Wo wird die Partie Deutschland gegen die Türkei übertragen?

Der DFB hat nach der Trennung von Hansi Flick und der kurzzeitigen Betreuung durch das Interimstrio um Rudi Völler in Nagelsmann einen Trainer gefunden, der die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr betreuen soll. Seine Premiere als Bundestrainer hatte der 36-Jährige Mitte Oktober bei der USA-Reise gegen die Vereinigten Staaten (3:1) und Mexiko (2:2) gefeiert. Nun steht seine Premiere in Deutschland an. Die DFB-Elf empfängt die Türkei am Samstag, 18. November, um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Türkei hat EM-Ticket schon sicher

Die Türkei befindet sich aktuell in guter Form, nachdem es auch dort vor kurzem einen Trainerwechsel gegeben hat. Stefan Kuntz, ehemaliger U-21-Coach von Deutschland, musste Mitte September seinen Posten an den Italiener Vincenzo Montella abgeben. Der 49-Jährige führte seine Mannschaft seitdem in der EM-Qualifikation gegen Kroatien (1:0) und Lettland (4:0) zu zwei souveränen Siegen, womit das EM-Ticket bereits sicher ist.

Wo wird Deutschland gegen Türkei übertragen?

Das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft ist live und exklusiv bei RTL zu sehen. Der Free-TV-Sender, der auch einen kostenpflichtigen Livestream auf RTL+ zur Verfügung stellt, beginnt mit der Übertragung um 20.15 Uhr.

Die Partie Deutschland gegen Türkei im Überblick:

Partie: Deutschland gegen Türkei, Testspiel

Datum: Samstag, 18. November 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin (Deutschland)

Übertragung: RTL/RTL+