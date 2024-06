Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark live im TV und Stream?

Dank dem Last-Minute-Treffer von Niclas Füllkrug geht die DFB-Elf dem vermeintlich schweren Gegner im Achtelfinale aus dem Weg. Wo wird die Partie zwischen Deutschland und Dänemark übertragen?

Die Europameisterschaft geht in die heiße Phase: Am Samstag, den 29. Juni, wartet auf die deutsche Nationalmannschaft der erste Gegner in den Finalrunden. Anpfiff im Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe B Dänemark ist im Signal-Iduna-Park, während der EM in "BVB Stadion Dortmund" umbenannt, um 21 Uhr, Schiedsrichter Michael Oliver aus England wird das Spiel leiten.

Wartet schwere Kost auf die deutschen Fans?

Es war ein Härtetest nach den souveränen Auftritten der deutschen Nationalmannschaft in den ersten beiden Spielen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) - und die DFB-Elf machte es wohlmöglich etwas spannender als nötig. Erst Niclas Füllkrugs Kopfball in der zweiten Minute des abschließenden Gruppenspieltag gegen die Schweiz (1:1) sicherte der Auswahl von Nationaltrainer Julian Nagelsmann den ersten Platz in der Gruppe A.

Als Belohnung wartet im Achtelfinale der Heim-Europameisterschaft mit Dänemark der vermeintlich leichtere Gegner als der amtierende Europameister Italien. Denn Danish Dynamite hat sich im bisherigen Turnierverlauf noch wenig mit Ruhm bekleckert, dennoch reichte es dank der Fair-Play-Wertung für einen zweiten Platz in Gruppe C hinter England.

Dabei ist es - zumindest bislang: drei Spiele, drei Unentschieden - nicht besonders aufregend geworden, wenn das Team von Kasper Hjulmand bei der Europameisterschaft antrat. Nur ausgerecht bei den Spielen der Turnierfavoriten England, Frankreich und Belgien (3) fielen von den verblieben Mannschaften weniger Tore als bei den Dänen (4).

Dennoch ist insbesondere mit Blick auf die Vergangenheit Vorsicht geboten. Vier Mal trafen die beiden Nachbarn bei einem großen Turnier aufeinander, die Bilanz ist dabei ausgeglichen (2 S, 2 N). Unvergessen dabei natürlich der dänische Sensationserfolg aus dem Jahre 1992, als Danish Dynamite sich erst nicht für die EM qualifizierte und sie schließlich doch im Finale gegen Deutschland gewann.

Deutschland gegen Dänemark - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark?

Das Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark wird sowohl im Free-TV beim Fernsehsender ZDF als auch im kostenlosen Livestream in der ZDFmediathek live und in voller Länge angeboten. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk begrüßt Jochen Breyer gemeinsam mit Friederike Kromp ab 19.25 Uhr die Zuschauer aus dem ZDF-EM-Studio in Berlin, zudem melden sich Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker mit den neusten Informationen aus Dortmund. Das Spiel wird ab 21 Uhr Oliver Schmidt kommentieren.

Zudem kann das Achtelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Überblick:

Partie: Deutschland gegen Dänemark, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Samstag, 29. Juni, 21 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Stadion, Dortmund

Übertragung: ZDF/ZDFmediathek, MagentaTV