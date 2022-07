Die deutsche Nationalelf steigt gegen Dänemark in die Frauen-EM 2022 ein. Wer zeigt die Partie live in TV und Stream?

Die deutsche Nationalelf startet gegen Dänemark in die EM 2022. IMAGO/HMB-Media

Die Frauen-EM ist eröffnet, am Freitag (21 Uhr) ist auch erstmals die deutsche Nationalelf gefordert. In Brentford geht es für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Gruppe B gegen Dänemark, den EM-Zweiten von 2017.

Das ZDF überträgt das Spiel sowohl im TV als auch via Stream in der ZDF-Mediathek. Außerdem zeigt Streaminganbieter DAZN alle Partien des Turniers und ist deshalb auch beim deutschen EM-Auftakt dabei.

Im ZDF kommentiert Claudia Neumann, bei DAZN Nico Seepe.