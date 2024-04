Die Reihe der Major-Golfturniere wird wie jedes Jahr vom Masters in Augusta eröffnet. Wer überträgt das Masters in Augusta live im TV & Stream?

Kann er für eine faustdicke Überraschung sorgen? Stephan Jäger tritt als einziger Deutscher in Augusta an. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das erste von insgesamt vier Major-Turnieren der Golf-Saison wird seit 1934 in Augusta (US-Bundesstaat Georgia) ausgetragen. Ausrichter sind dabei gemeinsam die US PGA Tour und die DP World Tour. Zu den Traditionen zählt, dass der Gewinner (seit 1949) mit einem grünen Sakko ("Green Jacket") und einem lebenslangen Teilnahmerecht ausgezeichnet wird. Der Vorjahressieger muss ihm bei der Siegerehrung in das begehrte Kleidungsstück hineinhelfen. Diese Ehre wird in diesem Jahr dem Spanier Jon Rahm zuteil - es sei denn, er verteidigt seinen Titel. Dann nämlich übernimmt der Vorsitzende des Golf-Klubs Augusta National diese Aufgabe.

Wann findet das Masters in Augusta statt?

In der Regel ist der Finaltag dieses prestigeträchtigen Events der zweite Sonntag im April. In diesem Jahr startet das Masters am Donnerstag, 11. April und geht bis Sonntag, 14. April. In diesem Jahr treten 89 Golfer an, darunter auch 13 Spieler aus der PGA-Konkurrenztour LIV Golf sowie fünf Amateure, die sich qualifizieren konnten.

Welche deutschen Golfer sind dabei?

Stephan Jäger startet am Donnerstagfrüh (8.24 Uhr Ortszeit/14.24 Uhr MESZ) als einziger Deutscher ins Masters. Er hatte sein Masters-Ticket durch einen Sieg beim PGA-Turnier in Houston/Texas an Ostern gelöst. Der zweimalige Augusta-Sieger Bernhard Langer kann wegen einer Achillessehnenverletzung nicht antreten. Langer wird im kommenden Jahr an der Magnolia Lane seine 41. und damit letzte Vorstellung geben.

Wo läuft das Masters in TV und im Stream?

Im Pay-TV bietet Sky die Übertragung des Masters an. Die Golf-Interessierten müssen dazu den Kanal "Sky Sport Golf" auswählen, auf dem umfassend berichtet wird. Im Free-TV wird das Turnier in Deutschland nicht gezeigt. Sky bietet auch einen Livestream auf seiner Website und in der App an, einige Angebote sind kostenfrei. Für die gesamte Bandbreite der Übertragung benötigt man jedoch einen kostenpflichtigen Zugang zu Sky Go oder WOW TV.