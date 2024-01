Wer überträgt das Finale der Supercopa heute live im TV & Stream?

Am Sonntag steht das Endspiel der spanischen Supercopa an. Dort trifft Pokalsieger Real Madrid auf Meister Barcelona. Wer überträgt das Finale im TV & Stream?

Das erste von drei Stadtduellen innerhalb von nicht einmal vier Wochen hat Real Madrid gegen Atletico ganz knapp für sich entschieden. Sechs Tore fielen nach 90 Minuten im Halbfinale der Supercopa am Mittwoch - drei auf jeder Seite. In der Verlängerung hatten die Blancos dann den längeren Atem und legten weitere Treffer durch Joselu und Brahim Diaz nach.

Damit haben die Königlichen die Chance, am Sonntag (20 Uhr) ihren 13. Erfolg im spanischen Supercup zu feiern. Gegner in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist mal wieder der FC Barcelona. Die Katalanen taten sich im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend gegen CA Osasuna zunächst allerdings schwer. Erst in der 59. Minute brach Robert Lewandowski den Bann, den 2:0-Endstand stellte der 16-jährige Lamine Yamal her.

Somit kommt es zur Neuauflage des Endspiels von letztem Jahr. Damals setzte sich Barça am Ende klar mit 3:1 durch. Es war der 14. Titel der Katalanen, die damit auch Rekordchampion der Supercopa sind.

Real Madrid gegen FC Barcelona - alle Spiele Gesamtstatistik

Wo wird das Finale der Supercopa übertragen?

Der spanische Supercup wird in Deutschland beim kostenpflichtigen TV-Sender "Sportdigital" live zu sehen sein. "Sportdigital" ist Teil des DAZN-Angebots, wer also ein DAZN-Abo besitzt, kann das Endspiel auch dort im Stream verfolgen.

Außerdem können Sie das Finale der Supercopa auch wie gewohnt im kicker-LIVE!-Ticker verfolgen.

Das Finale der Supercopa im Überblick

Partie: Real Madrid gegen FC Barcelona, Finale Supercopa 2023/24

Datum: Sonntag, 14. Januar 2024

Anstoßzeit: 20 Uhr

Ort: Al Awal Park at King Saud University, Riad (Saudi-Arabien)

Übertragung: "Sportdigital"/DAZN