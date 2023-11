Wer überträgt das Derby Lazio Rom gegen AS Rom live im TV & Stream?

Am Sonntagabend steht das Derby della Capitale in Italien an. Wer überträgt die Partie Lazio Rom gegen AS Rom?

Gianluca Mancini (li.) und Ciro Immobile werden auch am Sonntag wieder aufeinandertreffen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Ganz unterschiedlich ist die Gefühlslage der beiden italienischen Hauptstadtklubs nach den europäischen Wettbewerben unter der Woche. Während die Biancolcelesti in der Champions League mit 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam gewannen und dadurch einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale gehen konnten, enttäuschte das Team von José Mourinho in der Europa League und verlor 0:2 bei Slavia Prag. Nun also folgt das Derby am zwölften Spieltag in der Liga. Anstoß ist am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr.

Graues Mittelmaß oder Anschluss zur Spitze?

Im Derby della Capitale, dem Hauptstadtderby, geht es dabei nicht nur um Rivalität sondern auch rein sportlich um sehr viel. Lazio Rom, das Team von Trainer Maurizio Sarri, befindet sich derzeit auf dem zehnten Rang, die AS mit nur einem Zähler mehr auf Platz sieben. Es ist gehörig eng in der höchsten italienischen Spielklasse, folglich steht für beide Teams ein richtungsweisender Spieltag bevor. Für die Mourinho-Schützlinge geht es dabei im Stadio Olimpico auch um viel Wiedergutmachung, in der vergangenen Saison setzte sich Lazio Rom jeweils mit 1:0 durch.

Lazio Rom gegen AS Rom - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird die Partie Lazio Rom gegen AS Rom übertragen?

Der zwölfte Spieltag der Serie A wird nicht im Free-TV übertragen, sondern live und exklusiv beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff, also kurz vor 18 Uhr. Kommentieren wird die Begegnung Carsten Fuß, als Experte an seiner Seite ist Christian Bernhard.

Die Partie Lazio Rom gegen AS Rom im Überblick:

Partie: Lazio Rom gegen AS Rom, 12. Spieltag der Serie A, Saison 2023/24

Datum: Sonntag, 12. November

Anstoßzeit: 18.00 Uhr

Ort: Stadio Olimpico, Rom (Italien)

Übertragung: DAZN