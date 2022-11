Wer überträgt Dänemark-Tunesien live in TV und Stream?

Zum Auftakt der WM 2022 in Katar muss die dänische Nationalmannschaft gegen Tunesien ran. Doch wer überträgt den ersten Auftritt von Danish Dynamite live in TV und Stream?

Vor vier Jahren war Dänemark bei der WM in Russland im Achtelfinale gegen den späteren Vizeweltmeister Kroatien erst im Elfmeterschießen gescheitert. Bei der vergangenen Europameisterschaft preschten die Dänen dann sogar bis ins Halbfinale vor, wo England erst in der Verlängerung die besseren Antworten hatte. Und was ist in diesem Winter drin?

Dänemark, das in Katar im "Ganzkörper-Trauerflor" auflaufen wird, setzt im Wüstenstaat auf ein Bundesliga-Sextett um Oliver Christensen (Hertha BSC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Robert Skov (1899 Hoffenheim), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Routinier Yussuf Poulsen (RB Leipzig). Ankommen wird es auch auf Superstar Christian Eriksen, aktuell in Diensten von Manchester United.

Zum Auftakt wartet am Dienstag (14 Uhr) Außenseiter Tunesien. Eine Pflichtaufgabe für Danish Dynamite, wenn der Traum von der K.-o.-Runde wahr werden soll. Dem Auftaktmatch folgt schließlich die Partie gegen Titelverteidiger Frankreich, ehe es am 30. November (16 Uhr) noch gegen Australien geht.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen überträgt das ZDF die Begegnung. Die Übertragung beginnt bereits eine Stunde vorher, aus dem ZDF-WM-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg melden sich Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein im Wechsel - ihnen zur Seite stehen die WM-Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker sowie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Kommentieren wird das Spiel Bela Rethy. Parallel zur Übertragung im TV ist das Spiel auch im ZDF-Stream zu sehen.

Wer ein kostenpflichtiges "Magenta TV"-Abonnement besitzt, kann sich das Spiel zwischen Dänemark und Tunesien alternativ auch beim Pay-TV-Sender anschauen. Mit einem sogenannten Magenta-TV-Flex-Abonnement können Fußball-Fans die Spiele für zehn Euro monatlich live verfolgen.