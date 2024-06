Wer überträgt Dänemark gegen Serbien live im TV & Stream?

Sowohl Dänemark als auch Serbien warten bei der Europameisterschaft 2024 auf den ersten Sieg, dieser soll bei direkten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag der Vorrunde gelingen. Wo wird die Partie übertragen?

In der Allianz Arena, die von der UEFA zur "Münchner Fußball Arena" umgetauft wurde, steigt am Dienstag, dem 25. Juni, das dritte Spiel der Serben und Dänen bei der EURO 2024. Der französische Schiedsrichter Francois Letexier wird die Partie um 21 Uhr anpfeifen.

Serben müssen siegen, Dänemark reicht Remis

Durch den Sieg der Spanier gegen Albanien am Montagabend hat sich England als erste Mannschaft der Gruppe C für das Achtelfinale qualifiziert. Nach dem bislang einzigen Punktgewinn Serbiens gegen Slowenien brauchte die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic einen Sieg, um den Three Lions ins Achtelfinale zu folgen, ansonsten würde Serbien die Gruppe als Vierter beenden. Dänemark hingegen reicht nach den beiden Unentschieden zum Start dieser Europameisterschaft ein Punkt, um mindestens als Gruppendritter die K.-o.-Phase zu erreichen.

Verschärft wird die Ausgangslage vor den entscheidenden Vorrundenspielen dadurch, dass Dänemark und Slowenien in beinahe allen Bewertungskategorien gleich auf sind und sich nur durch die bessere dänische Platzierung in der Gesamtwertung der EM-Qualifikation unterscheiden. So könnte sogar die Anzahl der Gelben Karten am Ende entscheiden, welche Mannschaft als Zweiter ins Achtelfinale einzieht.

Wo wird Dänemark gegen Serbien übertragen?

Das Spiel Dänemark gegen Serbien ist eines von fünf Exklusivspielen von MagentaTV bei der Europameisterschaft 2024 und nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement live zu sehen. MagentaTV beginnt mit der Übertragung zehn Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr. Jan Platte wird das Spiel kommentieren. Zuvor ist der Anbieter mit den Übertragungen der Spiele der Gruppe D auf Sendung.

Der Überblick

Partie: Dänemark gegen Serbien, Europameisterschaft 2024, 3. Spieltag, Gruppe C

Datum: Dienstag, 25. Juni 2024, 21 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung: MagentaTV