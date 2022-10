Wer überträgt BVB gegen Sevilla live in TV und Stream?

Borussia Dortmund will am Dienstag auch das Rückspiel gegen den FC Sevilla gewinnen. Wer zeigt das Champions-League-Duell live in TV und Stream?

Mit 4:1 triumphierte der BVB am vergangenen Mittwoch beim FC Sevilla und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für die zweite Hälfte der Champions-League-Gruppenphase.

Diese beginnt am Dienstag erneut gegen Sevilla, das mit neuem Trainer in Dortmund antritt: Unmittelbar nach dem Schlusspfiff in der vergangenen Woche war Julen Lopetegui von den Andalusiern freigestellt worden, Jorge Sampaoli übernahm einen Tag danach und steht gegen den BVB gleich gehörig unter Druck, um mindestens noch Gruppendritter zu werden.

Die Partie am Dienstag um 21 Uhr überträgt "Amazon Prime Video" live und exklusiv im Stream. DAZN, das wie der in Vorsaison pro Spieltag nur auf ein Live-Spiel verzichten muss, hat anders als letzte Woche keine Live-Bilder vom BVB.

BVB winkt bei einem Sieg bereits das Achtelfinale

Die Borussia steht in der Gruppe G nach drei Spielen mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz und hat bereits fünf Zähler mehr als Sevilla und der FC Kopenhagen. Der Einzug ins Achtelfinale wäre bei einem weiteren Dreier am Dienstag also zum Greifen nah. Sollte der mit neun Punkten makellose Spitzenreiter Manchester City ab 18.45 Uhr in Kopenhagen nicht verlieren, wäre der BVB mit einem Sieg sogar schon sicher weiter.

Die Guardiola-Elf um Erling Haaland wiederum würde ihrerseits mit einem Erfolg in Dänemark bereits vorzeitig in die K.-o.-Runde einziehen - unabhängig vom Spielausgang in Dortmund.