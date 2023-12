Wer überträgt BVB gegen PSG live im TV & Stream?

Borussia Dortmund hat im abschließenden Spiel der Champions-League-Vorrunde 2023/24 die Chance, Gruppensieger zur werden. Wo wird die Partie BVB gegen PSG übertragen?

Am Mittwoch, den 13. Dezember, empfangen die Borussen im heimischen Signal-Iduna-Park den französischen Meister PSG. Die Partie, die den Sieger der Gruppe F bestimmt, wird um 21 Uhr angepfiffen.

PSG zwischen Gruppensieg und CL-Aus

Seit dem 3:1 in Mailand am vergangenen Spieltag steht fest, dass der BVB im Achtelfinale der Königsklasse steht. Ein Remis gegen PSG reicht den Schwarzgelben zum Gruppensieg. Für die Gäste aus Paris sind hingegen die Tabellenplätze eins bis drei, also auch das Abrutschen in die Europa League, im Rahmen der Möglichkeiten. Ein Sieg in Dortmund würde den Gruppensieg der Pariser bedeuten, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist die Endplatzierung von PSG abhängig vom Ergebnis des Parallelspiels zwischen Newcastle United und der AC Mailand.

Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird BVB gegen PSG übertragen?

Das Heimspiel der Dortmunder wird live und exklusiv bei DAZN (Anzeige) übertragen. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst beginnt die Übertragung des Einzelspiels um 20.15 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain, 6. Gruppenspieltag, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 13. Dezember 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung: DAZN