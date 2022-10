Wer überträgt BVB gegen ManCity live in TV und Stream?

Erling Haaland kehrt nach Dortmund zurück: Wer zeigt das Champions-League-Heimspiel des BVB gegen Manchester City am Dienstag live in TV und Stream?

Im Hinspiel hatte Erling Haaland Borussia Dortmund den Sieg mit einer akrobatischen Einlage spät entrissen. Ein paar Tore später kehrt der einstige Bundesliga-Torjäger zu seinem Ex-Klub zurück - und könnte ihm erneut wehtun.

Der BVB braucht am Dienstag ab 21 Uhr gegen Haaland und Manchester City einen Sieg, um sicher ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen und ein Endspiel beim FC Kopenhagen acht Tage später zu vermeiden. Ein Punkt genügt, wenn Kopenhagen im Parallelspiel nicht in Sevilla gewinnt.

Amazon Prime Video zeigt BVB-ManCity live und exklusiv

Live und exklusiv übertragen wird das Duell bei Amazon Prime Video, das wie gewohnt ein Dienstagsspiel pro Champions-League-Spieltag auswählen darf. DAZN, das alle anderen Partien der Königsklasse zeigt, hat in dieser Europapokal-Woche demnach nur aus Dortmund keine Live-Bilder. Prime-Moderator Sebastian Hellmann meldet sich am Dienstag mit Matthias Sammer, Marcel Schmelzer und Josephine Henning aus dem Signal-Iduna-Park.

Am vierten Spieltag der Gruppenphase hatten die Dortmunder ihren ersten Matchball für das K.-o.-Runden-Ticket durch das 1:1-Remis gegen den FC Sevilla noch knapp vergeben. Nun soll der zweite gegen eine ungleich höhere Hürde sitzen.

Auch ManCity hat in Dortmund noch ein Ziel

ManCity führt die Gruppe G mit zehn Punkten und 11:1 Toren an und hat gegen den BVB ebenfalls noch ein Ziel vor Augen: Zwar steht die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bereits sicher im Achtelfinale, mit einem Unentschieden wäre aber auch der Gruppensieg perfekt. Wegen des dann verlorenen direkten Vergleichs könnte die Borussia in diesem Fall am finalen Spieltag nicht mehr am englischen Meister vorbeiziehen.

Dieser hatte zuletzt beim 0:0 in Kopenhagen erstmals in dieser Champions-League-Saison Punkte gelassen. Haaland war dabei geschont worden - führt die Torjägerliste mit fünf Treffern aus drei Einsätzen aber dennoch an. In der Premier League schoss sich der Norweger am Wochenende beim 3:1-Heimsieg gegen Brighton mit seinen Saisontoren 16 und 17 für seinen Ex-Arbeitgeber warm.