Wer überträgt Braga gegen Union Berlin live im TV & Stream?

Zum fünften Spiel der Champions-League-Gruppenphase 2023/24 reisen die Eisernen nach Portugal. Wo wird die Partie Sporting Braga gegen Union Berlin übertragen?

Am Mittwoch, den 29. November, wird Union im Estádio Municipal in Braga seine fünfte Champions-League-Partie der Vereinsgeschichte bestreiten. Der Anpfiff ist um 21 Uhr.

Direktes Duell um Platz drei

Obwohl das Aus in der Königsklasse bereits feststeht, haben die Köpenicker noch Chancen, im europäischen Geschäft zu überwintern. Der Drittplatzierte der Gruppe wird im neuen Jahr in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League antreten. Vor dem Spiel mit dem direkten Konkurrenten Braga - aktueller Dritter der Gruppe C - hat Union zwei Punkte Rückstand auf Platz drei. Die Portugiesen konnten in der diesjährigen Champions-League-Saison nur einmal gewinnen - das aber dramatisch in der Nachspielzeit im Hinspiel in Berlin. Mit einem erneuten Erfolg über Union hat Braga den dritten Rang sicher.

Wo wird Sporting Braga gegen Union Berlin übertragen?

Das Spiel kann live und exklusiv bei DAZN (Anzeige) gesehen werden. Der Streamingdienst beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, die von Freddy Harder moderiert werden. Ab 21 Uhr kommentiert Marco Hagemann das Spiel und wird vom Experten Benny Lauth unterstützt. Neben der Einzelspieloption wird die Begegnung auch in der Konferenz gezeigt.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Sporting Braga gegen Union Berlin) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: Sporting Braga gegen 1. FC Union Berlin, 5. Spieltag, Champions-League-Gruppenphase 2023/24

Datum: Mittwoch, 29. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Estádio Municipal (Braga)

Übertragung: DAZN