Wer überträgt Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg live im TV & Stream?

Nach dem überzeugenden Sieg im Bundesliga-Duell (4:0 Anfang November) empfängt Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg nun im DFB-Pokal. Wo wird die Partie zwischen den Fohlen und Wölfen übertragen?

Das Achtelfinale des DFB-Pokals bringt einige spannende Partien mit sich - darunter auch das Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Wolfsburg. Am Dienstag, den 5. Dezember, ist der Borussia-Park der Austragungsort des Duells der beiden Bundesligisten. Los geht's um 20.45 Uhr (unter anderem im LIVE!-Ticker bei kicker).

Fohlen mit guten Erinnerungen an Wolfsburg

Ein deutliches 4:0 stand am Ende auf der Anzeigetafel, als die Borussia den VfL Wolfsburg am 11. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison erst vor ein paar Wochen besiegt hatte. Nachdem die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane bereits zur Pause mit 2:0 in Führung gelegen hatte, hatten Franck Honorat und Alassane Plea an jenem 10. November schließlich für das Endresultat gesorgt. Nun kommt es also zum erneuten Kräftemessen der beiden Teams - diesmal mit dem Ziel, ins Viertelfinale einzuziehen.

Wo wird Gladbach gegen Wolfsburg übertragen?

Am Dienstagabend kommen auch Free-TV-Zuschauer auf ihre Kosten, denn die Achtelfinalpartie läuft zusätzlich zu Pay-TV-Sender Sky auch in der ARD. Neben der TV-Übertragung sendet die ARD das Pokalspiel außerdem via "Sportschau"-Livestream, sodass Interessierte die Geschehnisse auch von unterwegs verfolgen können. Die Ausstrahlung schließt dabei an das vorausgehende 18-Uhr-Spiel zwischen Kaiserslautern und Nürnberg an.

Die Partie Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg im Überblick:

Partie: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg, Achtelfinale (DFB-Pokal, 2023/24)

Datum: Dienstag, 5. Dezember 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung: Sky / ARD