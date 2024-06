Wer überträgt Borussia Dortmund gegen Real Madrid heute live im TV & Stream?

Im Champions-League-Finale hat Marco Reus zum Abschied noch einmal die große Chance auf einen Titel. Wo wird das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid übertragen?

Wird es die Krönung einer magischen Champions-League-Saison? Borussia Dortmund trifft im Finale der Königsklasse am Samstag, den 01. Juni, in Wembley - jenem Stadion, in dem das deutsche Finale 2013 gegen Bayern München verloren wurde - auf Real Madrid. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Bereits vor dem Halbfinale gegen Paris (1:0, 1:0) lautete das Motto der Dortmunder - formuliert von Offensivgeist Julian Brandt: "Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn mehr, da dann noch zu verlieren." Grund vor dem Finale etwas daran zu ändern? Keinen, insbesondere um Borussia-Legende Marco Reus in seinem letzten Spiel für den BVB nach zwölf Jahren im schwarz-gelben Dress einen unvergesslichen Abschied zu bereiten.

Wiedersehen mit Bellingham

Ins Finale der Champions League gehen aber erwartungsgemäß die Königlichen aus Madrid als Favorit - auch mit Blick auf den direkten Vergleich. Nur drei der 14 CL-Spiele konnte die Mannschaft vom Borsigplatz gegen die Spanier gewinnen. Auch wenn das letzte Aufeinandertreffen - damals in der Gruppenphase - beinahe sieben Jahre her ist. Dennoch hatten die Duelle immer viel zu bieten, vor allem aber in den K.o.-Runden.

Natürlich unvergessen, Robert Lewandowski beim letzten Final-Lauf der Dortmunder in der Champions League: Mit seinen vier Treffern im Hinspiel des Halbfinales schoß der polnische Stürmer den BVB quasi im Alleingang nach Wembley im Jahre 2013. Ein Jahr später scheiterte die damals von Jürgen Klopp trainierte Mannschaft haarscharf an der Sensation, als eine 0:3-Hinspiel-Niederlage beinahe noch dank einer Energieleistung gedreht wurde (2:0).

Ein besonderes Wiedersehen gibt es natürlich mit Jude Bellingham: Der junge Engländer war nach drei Jahren beim BVB erst im vergangenen Sommer in die spanische Hauptstadt gewechselt, nun kommt es ausgerechnet auf der größten kontinentalen Fußball-Bühne zum Wiedersehen.

Borussia Dortmund gegen Real Madrid - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Borussia Dortmund gegen Real Madrid übertragen?

Das Finale der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid wird im Free-TV übertragen. Beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF beginnt die Übertragung im linearen Fernsehen und im Stream ab 19.25 Uhr, dann begrüßen Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer die Zuschauer. Ab 21 Uhr kommentieren dann Oliver Schmidt und Moritz Volz das Spiel.

Außerdem bietet auch der Streamingdienst DAZN eine Übertragung des Champions-League-Finals an. Ab 20.15 Uhr begleiten Laura Wontorra und Experte Michael Ballack die Vor- und Nachberichterstattung, das Spiel wird von Jan Platte kommentiert.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen Real Madrid).

Der Überblick:

Partie: Borussia Dortmund gegen Real Madrid, Finale, Champions League 2023/24

Datum: Samstag, 1. Juni 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Wembley, London (England)

Übertragung: ZDF/DAZN