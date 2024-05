Wer überträgt Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain live im TV & Stream?

In der Gruppenphase hatte PSG leicht die Nase vorn, nun kommt es im Halbfinale zum erneuten Duell. Wo wird die Champions-League-Partie Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain übertragen?

Nach den beiden Duellen in der Gruppenphase treffen der BVB und PSG im Champions-League-Halbfinale aufeinander. IMAGO/Xinhua

"Das Stadion hat heute gebrannt", blickte BVB-Stürmer Niclas Füllkrug unmittelbar nach dem "magischen" 4:2 gegen Atletico Madrid bei Prime Video auf das erfolgreiche Viertelfinal-Rückspiel zurück. Einen ebenso starken Support dürfen die Schwarz-Gelben auch am Mittwochabend erwarten, wenn Paris St. Germain im Signal-Iduna-Park zum Halbfinal-Hinspiel gastiert (21 Uhr).

Gruppenduelle gehen an PSG

Bereits zweimal standen sich Dortmund und Paris in dieser Champions-League-Saison gegenüber, als sie im Zuge der Gruppenphase aufeinandertrafen. Schaut man auf diese beiden Begegnungen zurück, so könnte man den Parisern leichte Vorteile zuschreiben. Nachdem die Dortmunder im Hinspiel mit 0:2 das Nachsehen in der Stadt der Liebe gehabt hatten, folgte im Rückspiel ein 1:1, das dem BVB letztlich den Gruppensieg bescherte.

Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain übertragen?

Zu sehen ist das Dortmunder Hinspielduell mit Paris live und exklusiv bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst beginnt seine Vorberichterstattung dabei um 20 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff.

Als Moderator setzt DAZN auf Max Siebald, am Mikrofon sind Kommentator Marco Hagemann und Experte Tim Borowski im Einsatz.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Die Partie Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain im Überblick:

Partie: Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain, Halbfinal-Hinspiel, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 1. Mai 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung: DAZN