Wer überträgt Borussia Dortmund gegen Newcastle United live im TV und Stream?

Das wichtige Champions-League-Spiel im St. James' Park gewann der BVB knapp mit 1:0. Im Rückspiel gegen die Magpies sollen die nächsten Punkte folgen. Wo läuft die Partie Borussia Dortmund gegen Newcastle United?

Am Wochenende kassierte Borussia Dortmund im Topspiel gegen den FC Bayern München eine deutliche 0:4-Niederlage, nur drei Tage später ist der BVB wieder in der Königsklasse gefordert. Am Dienstag, 7. November, kommt Newcastle United in den Signal-Iduna-Park. Anpfiff ist bereits um 18.45 Uhr.

Platz zwei vor Augen

Bereits vor zwei Wochen trafen die beiden Teams aufeinander, im St. James' Park setzte sich Dortmund knapp mit 1:0 durch und zog nach Punkten mit den Magpies gleich. An Spieltag vier könnte der BVB mit einem Unentschieden oder einem Sieg dafür sorgen, aufgrund des dann gewonnen direkten Vergleichs an den Magpies vorbeizuziehen.

Verzichten muss das Team von Trainer Edin Terzic dabei allerdings einmal mehr auf Kapitän Emre Can, der sich im Hinspiel verletzt hatte und auch im Rückspiel wegen seiner Knieprobleme fehlen wird.

Der vierte Spieltag der Champions League im Überblick.

Wo wird der BVB gegen Newcastle übertragen?

Das vierte Gruppenspiel der Dortmunder wird am Dienstagabend live und exklusiv beim Streaming-Anbieter "Amazon Prime Video" gezeigt. Ab 18 Uhr wird Sebastian Hellmann dort bis zum Anpfiff moderieren, als Experten sind Matthias Sammer, Tabea Kemme und Shkodran Mustafi involviert. Jonas Friedrich wird im Anschluss die Partie kommentieren, an seiner Seite sitzt Experte und Weltmeister Benedikt Höwedes.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen Newcastle United).

Der Überblick

Partie: Borussia Dortmund gegen Newcastle United, 4. Spieltag, Champions-League-Gruppenphase 2023/24

Datum: Dienstag, 7. November 2023

Anstoßzeit: 18:45 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park

Übertragung: Amazon Prime Video