Wer überträgt Borussia Dortmund gegen Bayern München live in TV und Stream?

Am Samstagabend ist es wieder so weit: Im Signal-Iduna-Park steigt der deutsche Klassiker. Wo wird die Partie Borussia Dortmund gegen Bayern München übertragen?

Könnten sich am Samstag erneut einige Sprintduelle liefern: Dortmunds Salih Özcan und Bayerns Leroy Sané (re.). IMAGO/Uwe Kraft

Neun der letzten zehn Pflichtspielduelle gegen Bayern hat der BVB verloren - seit November 2019 sammelten die Borussen lediglich einen Punkt gegen den Rekordmeister aus der bayerischen Landeshauptstadt. Diese ernüchternde Bilanz will Dortmund endlich aufbessern und die Negativserie gegen den Rivalen beenden. Am Samstag ab 18.30 Uhr hat der Tabellenvierte vor heimischer Kulisse wieder mal die Chance dazu. Der FCB reist als erster Verfolger von Spitzenreiter Leverkusen in den Ruhrpott.

Während die Bayern ihr letztes Ligaspiel siegreich gestalteten und Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 mit 8:0 aus der Allianz-Arena fegten, kam der BVB nicht über ein 3:3 in Frankfurt hinaus. Vor dem Aufeinandertreffen am Wochenende trennen die beiden Kontrahenten somit zwei Punkte.

Wer zeigt den BVB gegen Bayern?

Die Partie wird live und exklusiv beim Pay-TV-Anbieter "Sky" übertragen. Experte Lothar Matthäus analysiert dabei das Duell sowohl vor dem Anpfiff als auch danach. Kommentiert wird der mit Spannung erwartete Klassiker vom erfahrenen Wolff Fuss.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München).

Der Überblick

Partie: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München, 10. Spieltag, Bundesliga 2023/24

Datum: Samstag, 4. November 2023

Anstoßzeit: 18.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung: Sky