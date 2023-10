Wer überträgt Borussia Dortmund gegen AC Mailand live im TV & Stream?

Zum Auftakt unterlag der BVB in der Champions League Paris St. Germain, nun steht das nächste Topspiel an. Wo wird die Partie Borussia Dortmund gegen AC Mailand übertragen?

Kam in seiner Karriere bislang in 41 Champions-League-Spielen zum Einsatz: Emre Can. IMAGO/Crystal Pix