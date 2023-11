Wer überträgt BK Häcken gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV & Stream?

Zum fünften Spieltag der Europa League reist Leverkusen nach Göteborg. Wo wird die Partie BK Häcken gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Am Donnerstag, den 30. November, trifft Bayer Leverkusen in der Göteborger Bravida Arena auf BK Häcken. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Leverkusen bereits weiter, Häcken ausgeschieden

Mit zwölf Punkten aus den bisherigen vier Spielen führt Leverkusen die Gruppe H souverän an und qualifizierte sich durch den 1:0-Erfolg bei Qarabag Agdam bereits für die K.-o.-Phase. Häcken wartet hingegen auf den ersten Punkt in der diesjährigen Europa-League-Saison, ein Weiterkommen ist mittlerweile unmöglich. Auch die Möglichkeit, über den dritten Platz in der Conference League zu überwintern, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Insbesondere da Häcken dafür gegen Leverkusen gewinnen muss und im Hinspiel gegen die Werkself klar die Grenzen aufgezeigt bekommen hat.

Bayer 04 Leverkusen gegen BK Häcken - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird BK Häcken gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Das Duell mit dem Vorjahresdritten der schwedischen Liga wird für deutsche Zuschauer lediglich über die Streamingplattform RTL+ zu sehen sein, für die ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird. Die Vorberichterstattung startet dabei 20 Minuten vor dem Anpfiff um 20.40 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Häcken gegen Leverkusen).

Die Partie BK Häcken gegen Bayer 04 Leverkusen im Überblick:

Partie: BK Häcken gegen Bayer 04 Leverkusen, 5. Gruppenspieltag, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Bravida Arena (Göteborg)

Übertragung: RTL+