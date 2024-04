Wer überträgt Bergamo gegen Liverpool heute live im TV & Stream?

Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League muss der FC Liverpool einen 0:3-Rückstand bei Atalanta Bergamo umbiegen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im Überblick.

Virgil van Dijk (r.) ist mit Liverpool in Bergamo bei Teun Koopmeiners und Co. gefordert. IMAGO/Propaganda Photo

0:3 ging der FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo unter - und das auch noch zu Hause in Anfield. Eine Woche später wartet auf die Reds am Donnerstag, 18. April, im Rückspiel in der Lombardei ab 21 Uhr eine schwere Aufgabe.

In der Liga setzte es am Wochenende die nächste überraschende Heim-Niederlage (0:1 gegen Crystal Palace) für das Team von Jürgen Klopp. In der Tabelle fiel Liverpool deshalb auf Platz drei zurück. "Die Kritik ist völlig okay und absolut berechtigt. Jetzt geht es darum, wie wir damit umgehen", sagte Klopp nach den beiden Rückschlägen.

Großer Vorsprung, aber eine Warnung

Für Atalanta war der Auswärtscoup der Lichtblick in den jüngsten vier Spielen. Denn Bergamo verlor sowohl das Halbfinal-Hinspiel in der Coppa Italia bei der AC Florenz (0:1) als auch in der Liga danach bei Cagliari (1:2) - ehe das 3:0 in Anfield folgte. Auch bei der Generalprobe am Montag überzeugte das Team von Trainer Gian Piero Gasperini nicht. Trotz einer 2:0-Führung reichte es am Ende gegen Kellerkind Hellas Verona nur zu einem 2:2.

Als Warnung für die Lombarden dürfte das letzte Aufeinandertreffen im eigenen Stadion mit dem FC Liverpool gelten. Am 3. Vorrunden-Spieltag der Champions League zerlegten die Reds im November 2020 Atalanta mit 5:0.

Atalanta Bergamo vs. FC Liverpool - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Atalanta Bergamo gegen den FC Liverpool übertragen?

Das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo wird live und exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ übertragen. Ab 21 Uhr kann die Begegnung sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz geschaut werden.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Bergamo gegen Liverpool im Überblick

Partie: Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool, Viertelfinal-Rückspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 18. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Gewiss Stadium, Bergamo

Übertragung: RTL+