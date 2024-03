Wer überträgt Bayern München gegen Lazio Rom live im TV & Stream?

Nach der knappen Niederlage in der "Ewigen Stadt" visiert der Rekordmeister im Achtelfinal-Rückspiel das Weiterkommen in der Champions League an. Wo wird die Partie des FC Bayern München gegen Lazio Rom übertragen?

Im Zweikampf: Bayern-Flügelflitzer Leroy Sané verfolgt Lazios Mario Gila. IMAGO/Action Plus