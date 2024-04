Wer überträgt Bayern München gegen FC Arsenal heute live im TV & Stream?

Vor heimischen Publikum hat der deutsche Rekordmeister noch alle Chancen, ins Champions-League-Halbfinale einzuziehen. Wo wird die Partie FC Bayern München gegen FC Arsenal übertragen?

Nicht nur je zwei Treffer, sondern auch massig Diskussionen auf beiden Seiten brachte das Viertelfinal-Hinspiel in London mit sich. Am Ende stand im Emirates Stadium ein 2:2, das viel Spannung für das Rückspiel am Mittwochabend verspricht. Um 21 Uhr startet das Duell in München.

Arsenals schlechte Erinnerungen an München

Als die Gunners zum Achtelfinal-Rückspiel im Februar 2017 das bis dato letzte Mal in der bayerischen Landeshauptstadt gastierten, setzte es eine 1:5-Niederlage - zum zweiten Mal in Serie. Bereits knapp eineinhalb Jahre zuvor hatte der deutsche Rekordmeister die Londoner in der Allianz-Arena am vierten Gruppenspieltag mit 5:1 geschlagen. Für das Team von Trainer Pep Guardiola trafen damals Robert Lewandowski, David Alaba, Arjen Robben sowie Doppelpacker Thomas Müller.

FC Bayern München gegen FC Arsenal - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird FC Bayern gegen FC Arsenal übertragen?

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FCB und den Gunners läuft live und exklusiv bei DAZN. Moderatorin Laura Wontorra stimmt die Zuschauer im Zuge der Vorberichterstattung ab 20 Uhr auf das Duell ums Halbfinale ein, ehe pünktlich zu Spielbeginn dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Sami Khedira am Mikrofon übernehmen.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Bayern gegen FC Arsenal) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie FC Bayern gegen Arsenal im Überblick:

Partie: FC Bayern München gegen FC Arsenal, Viertelfinal-Rückspiel, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 17. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Übertragung: DAZN