Wer überträgt Bayern-Barcelona heute live in TV und Stream?

Nach dem Erfolg gegen Inter zum Auftakt wartet auf Bayern München mit dem FC Barcelona sofort der nächste Härtetest. Wer überträgt das Topspiel live in TV und Stream?

Schon in der Gruppenphase trifft der FC Bayern München auf den FC Barcelona. Dieses Duell gab es bereits elfmal in der Champions League. Die vier vergangenen Aufeinandertreffen gewann der deutsche Rekordmeister immer. Unter anderem feierten die Münchner in Barcelona einen 8:2-Kantersieg.

Damals stand auch Robert Lewandowski noch für die Münchner auf dem Feld und traf zum zwischenzeitlichen 6:2. Nach acht Jahren in der bayrischen Landeshauptstadt zog es den Polen zu den Katalanen. Nun kehrt er schon frühzeitig in dieser Saison in die Allianz-Arena zurück. Die Partie ist live beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen.

Die Gruppenspiele der Champions League sind auch in dieser Spielzeit wieder bei den beiden Streaminganbietern DAZN und Amazon Prime Video live zu sehen.

