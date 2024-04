Wer überträgt Bayer 04 Leverkusen gegen West Ham United heute live im TV & Stream?

Als letzter deutscher Teilnehmer will die Werkself ins Halbfinale der Europa League einziehen. Wo wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen West Ham United heute übertragen?

Als einzig verbliebenes Team hält Bayer 04 Leverkusen die deutsche Flagge in der Europa League hoch: Im Viertelfinale wartet nun der Europa-Conference-League-Sieger der vergangenen Saison West Ham United auf die Mannschaft von Xabi Alonso. Anpfiff am Donnerstag, den 11. April, ist um 21 Uhr in der BayArena.

Freiburg als warnendes Beispiel

Im Duell der Werkself mit den "Hammers" kommt es dabei zu einer Premiere: Noch nie haben sich beide Teams in einem Pflichtspiel gegenüber gestanden. Ein unbekannter Gegner sind die Londoner dennoch nicht. Bereits in der Sommervorbereitung trafen beide Mannschaften aufeinander, Leverkusen gewann damals deutlich (4:0).

Die Werkself ist trotzdem gewarnt. Nach den Duellen in der Gruppenphase sowie im Achtelfinale gegen den SC Freiburg wird das Viertelfinal-Hinspiel in Leverkusen bereits das dritte Spiel der "Hammers" auf deutschem Boden sein. Dabei wusste das Team von David Moyes gegen Leverkusens Ligakonkurrent aus dem Breisgau zumeist zu überzeugen. Eine knappe Achtelfinal-Hinspiel-Niederlage (0:1) wurde dank eines 5:0-Erfolges auf beeindruckende Art und Weise gedreht. Zudem gab es zwei Siege in der Gruppenphase.

Wer zeigt Bayer 04 Leverkusen gegen West Ham United?

Das Viertelfinal-Hinspiel überträgt der Fernsehsender RTL sowohl in seinem Free-TV-Programm als auch über seinen kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr, eine Viertelstunde davor beginnen die Vorberichte.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Bayer 04 Leverkusen gegen West Ham United) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: Bayer 04 Leverkusen gegen West Ham United, Viertelfinal-Hinspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung: RTL+