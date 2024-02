Wer überträgt Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart heute live im TV & Stream?

In der Bundesliga überzeugen Bayer 04 und der VfB seit Monaten - nun kommt es zum Duell im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wo wird die Partie Leverkusen gegen Stuttgart übertragen?

Das nächste Aufeinandertreffen steht an: Bayer 04 Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Viertelfinale. IMAGO/imagebroker

Am Dienstag, den 6. Februar, treffen Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart im DFB-Pokal in der BayArena aufeinander. Die Viertelfinalpartie zwischen den beiden Bundesligisten startet um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker).

Diesmal wird es einen Sieger geben

Als Leverkusen und Stuttgart Mitte Dezember des Vorjahres das bis dato letzte Mal gegeneinander spielten, stand am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Der VfB war in der heimischen Arena zwar noch vor der Pause durch Chris Führichs Treffer in Führung gegangen, doch Bayers Florian Wirtz erzielte nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff das wichtige 1:1 und sorgte damit letztlich auch für den Endstand der Partie.

Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Leverkusen gegen Stuttgart übertragen?

Das Pokalduell der beiden Bundesligisten ist sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. Die ARD startet die Vorberichterstattung im Ersten und via Mediathek um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie. Die Moderation live vor Ort übernimmt dabei Esther Sedlaczek, an ihrer Seite ist Experte Bastian Schweinsteiger. Als Kommentator setzt die ARD auf Tom Bartels.

Auch bei Pay-TV-Sender Sky beginnt die Übertragung inklusive der Vorberichte bereits um 20.15 Uhr, sodass sich die Zuschauer vor den Fernseh- und Mobilgeräten angemessen auf das hochkarätige Viertelfinale einstimmen können. Pünktlich zum Spielbeginn begleitet Kommentator Wolff Fuss das Geschehen live am Mikrofon.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart)

Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart im Überblick:

Partie: Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart, DFB-Pokal-Viertelfinale, 2023/24

Datum: Dienstag, 6. Februar 2024

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung: ARD / Sky