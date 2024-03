Wer überträgt Bayer 04 Leverkusen gegen Qarabag Agdam live im TV & Stream?

Nach dem Hinspiel in Baku muss die Werkself vor heimischer Kulisse um das Weiterkommen in der Europa League kämpfen. Wo wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Qarabag Agdam im TV & Stream übertragen?

Im Kampf um das Triple empfängt Bayer 04 Leverkusen zum zweiten Mal in der aktuellen Europa-League-Saison Qarabag Agdam in der heimischen BayArena. Nachdem die Rheinländer und der Gegner aus Aserbaidschan bereits zweimal in der Gruppenphase gegeneinander angetreten sind, entscheidet nun am Donnerstag - nach einem ausgeglichenen Hinspiel - das Rückspiel im Achtelfinale, um das Weiterkommen in der Europa League. Anpfiff ist um 21 Uhr (LIVE! bei kicker).

Mit blauem Auge davongekommen

Die Werkself ist derweil nach dem 2:2 in Baku vorgewarnt: Lange Zeit kratzte der Außenseiter an der Ungeschlagen-Serie des Teams von Xabi Alonso und fügte Bayer beinahe die erste Saison-Niederlage zu. Erst in der Nachspielzeit sorgte Joker Patrik Schick mit seinem Ausgleichstreffer dafür, dass die Werkself auch im 35. Spiel in Folge ohne Niederlage blieb.

Neben vieler anderer Gründe machen fürs Rückspiel insbesondere die Aufeinandertreffen in der Gruppenphase dem Tabellenführer der Bundesliga Hoffnung: Während die Leverkusener sich in Aserbaidschan beim 1:0 noch sehr lange Zeit schwer taten, überzeugte der Favorit - dank Florian Wirtz, der im Hinspiel des Achtelfinales nur von der Bank kam - vor heimischer Kulisse und gewannen letztendlich deutlich (5:1).

Wer zeigt Leverkusen gegen Qarabag?

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem deutschen und aserbaidschanischen Tabellenführer überträgt der Fernsehsender RTL sowohl in seinem frei empfangbaren Programm als auch über dessen kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Die Vorberichterstattung beginnt bei RTL um 20.45 Uhr, beim Streaming-Anbieter bereits fünf Minuten früher.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Qarabag Agdam gegen Bayer 04 Leverkusen) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: Qarabag Agdam gegen Bayer 04 Leverkusen, Achtelfinal-Rückspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 14. März 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Baku

Übertragung: RTL & RTL+