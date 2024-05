Wer überträgt Bayer 04 Leverkusen gegen AS Rom heute live im TV & Stream?

Bayer 04 Leverkusen will nach dem 2:0-Erfolg bei der AS Rom im Rückspiel den Einzug in das Europa-League-Finale klarmachen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im Überblick.

Es kann in Persona von Xhaka und Hofmann weiter geherzt werden: Bayer Leverkusen sorgte mit dem 47 ungeschlagenen Spiel in Folge für eine gute Ausgangslage im Rückspiel. IMAGO/Eibner

Der erste Teil der Revanche ist Bayer 04 Leverkusen geglückt: In Rom gewann die Werkself das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen die AS. Jenem Verein, der noch im Vorjahr - auf teilweise sehr theatralische Art und Weise - dem Team von Xabi Alonso den Einzug ins Europa-League-Finale verwehrt hatte. Nun steht für Bayer Leverkusen in der heimischen BayArena ab 21 Uhr die Fortsetzung an.

Gute Ausgangslage

Das Hinspiel schien dabei jedoch bereits ein erster richtungsweisender Fingerzeig gewesen zu sein - Richtung Finale in Dublin. Im heimischen Olimpico spielten die Römer in den ersten 30 Minuten noch mit und hatten durch Lukaku die Chance, in Führung zu gehen, präsentierten sich allerdings nach dem Rückstand aufgrund von Karsdorps Fehler als das klar unterlegene Team.

Einzig die Chancenverwertung sowie die schlampig ausgespielten Konter der Werkself, die letztendlich dank Treffern von Wirtz und Andrich mit 2:0 triumphierte und im 47. Spiel in Folge ungeschlagen blieb, waren ein Wermutstropfen auf der souveränen Vorstellung des deutschen Meisters.

Bayer 04 Leverkusen gegen AS Rom - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Bayer 04 Leverkusen gegen AS Rom übertragen?

Das Rückspiel der Werkself gegen die Roma kann sowohl im Free-TV-Programm von RTL als auch über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ verfolgt werden. Ab 21 Uhr kann die Begegnung sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Marseille geschaut werden.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Bayer Leverkusen gegen AS Rom) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Leverkusen gegen Roma im Überblick

Partie: Bayer 04 Leverkusen gegen AS Rom, Halbfinal-Rückspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 09. Mai 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung: RTL, RTL+