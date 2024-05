Wer überträgt Atletico Madrid gegen Real Madrid live im TV & Stream?

Zwei Mannschaften, eine Stadt, ein prestigeträchtiges Duell: Das Derbi madrileño steht vor der Tür. Wo wird die Partie Atletico Madrid gegen Real Madrid übertragen?

Führt mit fünf Treffern die Torjägerliste in La Liga an: Jude Bellingham. IMAGO/ZUMA Wire

Am kommenden Sonntag, den 24. September, ist es wieder soweit: Atletico Madrid und Stadtrivale Real Madrid stehen sich im Derbi madrileño gegenüber. Anstoß im Civitas Metropolitano, der Heimspielstätte Atleticos, ist um 21 Uhr.

Historie spricht klar für Real Madrid

Insgesamt 172 Mal trafen die beiden Mannschaften aus der spanischen Hauptstadt in La Liga bis dato aufeinander. Knapp über die Hälfte aller Ligabegegnungen, nämlich exakt 91 Partien, konnten dabei die Königlichen für sich entscheiden. Während die Rojiblancos 41 Mal als Sieger vom Feld gingen, trennten sich die Teams in 40 Spielen im spanischen Oberhaus jeweils mit einem Remis.

Auch der Blick auf die jüngere Vergangenheit dient aus Sicht der Gastgeber nicht gerade als Mutmacher. Zwar fuhr Atletico in den wettbewerbsübergreifend letzten zehn Duellen mit dem Stadtrivalen gleich viermal je einen Zähler ein, konnte jedoch einzig beim 1:0 im Mai 2022 triumphieren. Im letzten Aufeinandertreffen durften sich die Rojiblancos derweil bis kurz vor Schluss berechtigte Hoffnung auf einen Auswärtserfolg im Santiago Bernabeu machen, doch Real-Youngster Alvaro sorgte in der 85. Minute für den 1:1-Endstand.

Atletico Madrid gegen Real Madrid - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Atletico Madrid gegen Real Madrid übertragen?

Das Derbi madrileño wird am Sonntag live und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein. Als Kommentator setzt der kostenpflichtige Streamingdienst auf Marco Hagemann, an dessen Seite Jonas Hummels als Experte unterstützend mitwirken wird. Im Verlauf der Übertragung werden sich schließlichdie Fragen klären, ob Real auch im sechsten La-Liga-Spiel ohne Punktverlust bleibt und ob Sommer-Neuzugang Jude Bellingham seine starke Torbilanz weiter ausbauen kann (bislang fünf Treffer).

Die Partie Atletico Madrid gegen Real Madrid im Überblick:

Partie: Atletico Madrid gegen Real Madrid, 6. Spieltag, La Liga 2023/24

Datum: Sonntag, 24. September 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung: DAZN