Wer überträgt Atletico Madrid gegen Inter Mailand heute live im TV & Stream?

In der letzten Saison scheiterten die Nerazzurri im Champions-League-Finale, nun soll zunächst der Einzug ins Viertelfinale gelingen. Wo wird die Partie Atletico Madrid gegen Inter Mailand übertragen?

Nach dem 0:1 im Hinspiel steht Atletico Madrid vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand unter Druck. Mit den eigenen Fans im Rücken soll der Viertelfinal-Einzug der Colchoneros doch noch gelingen. Um 21 Uhr startet die Partie im Civitas Metropolitano (13. März, LIVE! bei kicker).

Joker Arnautovic belohnt die Nerazzurri

Im Hinspiel hatten die Mailänder lange Zeit mehr vom Spiel, taten sich aber im letzten Drittel gegen die gut organisierte Defensive der Spanier schwer. Mit der Einwechslung von Marko Arnautovic, der in der Pause für Marcus Thuram ins Spiel gekommen war, sollte Inter-Coach Simone Inzaghi schließlich aber an der entscheidenden Stellschraube gedreht haben. Der österreichische Stürmer avancierte mit seinem Treffer in der 79. Minute zum Matchwinner für die Nerazzurri.

Atletico Madrid gegen Inter Mailand - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Atletico gegen Inter übertragen?

Zu sehen sein wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Atletico und Inter in Deutschland live und exklusiv bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst bietet seinen Abonnenten dabei die Möglichkeit, die Partie in der Einzelübertragung oder in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Dortmund und Eindhoven zu verfolgen.

Die Partie im Überblick

Partie: Atletico Madrid gegen Inter Mailand, Achtelfinal-Rückspiel, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 13. März 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung: DAZN