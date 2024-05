Wer überträgt Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen heute live im TV & Stream?

Zwischen dem letzten Bundesliga-Spieltag und dem DFB-Pokal-Finale ist Bayer 04 Leverkusen noch im Endspiel der Europa League gefordert. Wo wird die Partie Atalanta Bergamo gegen Leverkusen heute übertragen?

Wurden in den Halbfinalrückspielen zu entscheidenden Figuren: Ademola Lookman (li.) und Josip Stanisic. imago images (2)

Am Mittwoch, dem 22. Mai, findet in Dublin das Finale der Europa League statt. Im Aviva Stadium wird der rumänische Schiedsrichter Istvan Kovacs die Partie zwischen dem Fünften der Serie A Bergamo und dem deutschen Meister Leverkusen um 21 Uhr anpfeifen.

Bergamo verlor schon ein Endspiel - Zweiter Titel für Bayer?

Während Leverkusen nach der Meisterschaft seinen zweiten Titel anstrebt, blieb Bergamo der erste mögliche Titel in der Saison 2023/24 verwehrt. Im Finale der Coppa Italia unterlag die Mannschaft von Gian Piero Gasperini Juventus Turin mit 0:1. Bergamo spielt dennoch eine gute Saison und präsentierte sich in den vergangenen Wochen formstark, qualifizierte sich vorzeitig für die Champions League und musste neben dem Pokal-Endspiel nur eine weitere Niederlage in den vergangenen zehn Spielen hinnehmen.

Das Finale wird das dritte Spiel zwischen den beiden Vereinen sein. Die Bilanz fällt zugunsten der Italiener aus. In der Spielzeit 2021/22 gewann Bergamo das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League mit 3:2 und setzte sich im Rückspiel in Leverkusen mit 1:0 durch.

Wo wird Atalanta Bergamo gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Das Finale der Europa League wird live und exklusiv von RTL übertragen. Der Free-TV-Sender beginnt am Mittwoch um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, durch die Laura Papendick und Lothar Matthäus führen. Mit dem Anpfiff um 21.00 Uhr übernimmt das Kommentatoren-Duo Marco Hagemann und Steffen Freund. Parallel zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird das Spiel auch als kostenpflichtiger Live-Stream auf RTL+ zu sehen sein.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Atalanta Bergamo gegen Bayer 04 Leverkusen).

Der Überblick:

Partie: Atalanta Bergamo gegen Bayer 04 Leverkusen, Europa League, Finale 2023/24

Datum: Mittwoch, 22. Mai 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Aviva Stadium, Dublin (Irland)

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Übertragung: RTL, RTL+