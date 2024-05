Wer überträgt AS Rom gegen Bayer 04 Leverkusen heute live im TV & Stream?

Nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus gegen die Roma im Vorjahr sehnen sich Xabi Alonso und Bayer 04 Leverkusen nach Revanche. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im Überblick.

Es war die wohl bitterste "Niederlage" von Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso. Im Halbfinale der Europa League schied die Werkself nach beherzten Auftritten gegen die AS Rom aus. Beinahe genau ein Jahr später treffen beide Mannschaften erneut im zweithöchsten europäischen Wettbewerb aufeinander - und wieder geht es um das Erreichen des Finales. Anpfiff im Hinspiel des Halbfinales der Europa League ist um 21 Uhr im Olimpico in Rom.

"Eine zweite Chance - keine Revanche"

"Wir können uns alle noch gut an die Spiele erinnern im letzten Jahr", freut sich Abwehrchef Jonathan Tah auf eine mögliche "Revanche" gegen die AS Rom. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel in Rom versuchte das Team von Xabi Alonso alles, scheiterte aber im Rückspiel (0:0) an einer routinierten Roma-Defensive, der eigenen Chancenverwertung sowie dem exzessiven Zeitspiel der Italiener - damals trainiert von José Mourinho.

"Wir spielen wieder gegen Rom, aber es ist eine neue Situation: Sie haben einen neuen Trainer", versucht Xabi Alonso dem Duell möglichst wenig Brisanz einzuhauchen. "Aber im Fußball gibt es immer eine zweite Chance - keine Revanche", fügt der 42-Jährige an, "es ist die zweite Chance, es besser zu machen und Rom zu schlagen." Eine Chance, die zur nächsten Reifeprüfung der Leverkusener in ihrer bemerkenswerten Saison werden kann.

AS Rom vs. Bayer 04 Leverkusen - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird AS Rom gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Das Hinspiel zwischen der Roma und der Werkself wird sowohl im Free-TV-Programm von RTL als auch über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ übertragen. Ab 21 Uhr kann die Begegnung sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Olympique Marseille und Atalanta Bergamo geschaut werden.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (AS Rom gegen Bayer Leverkusen) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Roma gegen Leverkusen im Überblick

Partie: AS Rom gegen Bayer 04 Leverkusen, Halbfinal-Hinspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 02. Mai 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Olimpico, Rom

Übertragung: RTL, RTL+