Wer überträgt Arminia Bielefeld gegen den SV Wehen Wiesbaden live in TV & Stream?

Das deutliche 0:4 aus dem Hinspiel in Zusammenhang mit den Fan-Ausschreitungen lässt bei Arminia Bielefeld nur wenig Raum für Hoffnung, den Abstieg in die 3. Liga noch irgendwie abwenden zu können. Wo läuft das Rückspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden?

Am Dienstag, den 6. Juni 2023, steht das Rückspiel der Zweitliga-Relegation in der Schüco-Arena zu Bielefeld an (20.45 Uhr). Nach Wiesbadens Machtdemonstration im Hinspiel und den damit verbundenen Ausschreitungen einiger Anhänger der Arminia steht Bielefeld mit dem Rücken zur Wand.

Dass Bielefeld den 0:4-Rückstand noch dreht, ist zwar unwahrscheinlich aber dennoch möglich. Die Vorzeichen stehen aus Sicht des DSC aber nicht nur aufgrund der Fan-Ausschreitungen und der hohen Hinspiel-Niederlage auf Abstieg.

Zahlreiche Problemzonen bei der Arminia

Innerhalb der Mannschaft scheint es auch nicht mehr zu stimmen, sprach der völlig fassungslose Arminia-Kapitän Fabian Klos nach der Klatsche am Freitagabend seiner Mannschaft doch den Charakter ab und fand weitere deutliche Worte: "Ich werde mich nicht vor diese Mannschaft stellen. Wie könnte ich das machen? Ich bin authentisch, wie könnte ich authentisch bleiben? Gute Fußballer machen keine gute Mannschaft."

Wer überträgt Bielefeld gegen Wiesbaden?

Das Rückspiel der Zweitliga-Relegation wird im Free-TV auf Sat.1 und beim Pay-TV-Anbieter "Sky" übertragen. Beide Sender melden sich jeweils ab 20.15 Uhr live aus Bielefeld. Für unterwegs bietet Sat.1 zwei Streams über ran.de oder JOYN an, Sky zeigt die Partie über dessen Streaming-Sender "WOW".

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden).

Der Überblick

Partie: DSC Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden, Rückspiel, Zweitliga-Relegation 2022/23

Datum: Dienstag, 6. Juni 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Schüco-Arena (Bielefeld)

Übertragung: Sat.1/ran.de/JOYN und Sky

Schiedsrichter: Christian Dingert (Gries)