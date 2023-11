Wer überträgt AC Mailand gegen Borussia Dortmund live im TV & Stream?

Nach zwei Siegen gegen Newcastle United kann der BVB in der Champions League nun am fünften Spieltag gegen die AC Mailand schon das Achtelfinale klarmachen. Wo wird die Partie AC Mailand gegen Borussia Dortmund übertragen?

Borussia Dortmund hat nach den beiden Siegen gegen Newcastle United im St. James' Park (1:0) und zuhause (2:0) als Führender der Gruppe F beste Chancen, ins Achtelfinale einzuziehen. Alles, was der BVB dafür braucht, ist noch ein Sieg. Am Dienstag, den 28. November, gastiert der BVB bei der AC Mailand im Giuseppe-Meazza-Stadion. Ab 21 Uhr rollt dort der Ball in San Siro.

Hinspiel endete torlos

Noch nach dem Hinspiel sah die schwarz-gelbe Welt ganz anders aus: Der BVB hatte gerade 0:2 gegen PSG verloren, dann stand die Partie gegen Milan an und nach torlosen 90 Minuten hatten die Dortmunder nur einen Zähler auf der Habenseite. Zwei Spieltage und sechs Punkte später steht der BVB nun auf Rang eins der "Todesgruppe" und mit einem Dreier gegen die AC könnte schon der Einzug ins Achtelfinale der Champions League festgezurrt werden. Doch es ist ein Spiel auf Messers Schneide: Würden die Italiener gewinnen, stünden sie plötzlich mit acht Zählern vor Dortmund, das dann wiederum um das Achtelfinale zittern müsste.

Gruppe F Die aktuelle Tabelle

Borussia Dortmund gegen AC Mailand - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird AC Mailand gegen Borussia Dortmund übertragen?

Das Gastspiel der Borussen gegen die AC Mailand wird am Dienstagabend live und exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. Der kostenpflichtige Streamingdienst beginnt die Übertragung des Einzelspiels um 20 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (AC Mailand gegen Borussia Dortmund) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie AC Mailand gegen Borussia Dortmund im Überblick:

Partie: AC Mailand gegen Borussia Dortmund, 5. Gruppenspieltag (Champions League 2023/24)

Datum: Dienstag, 28. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Giuseppe Meazza, Mailand (Italien)

Übertragung: Amazon Prime Video