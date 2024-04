Wer überträgt AC Mailand gegen AS Rom heute live im TV & Stream?

Italienisches Duell im Viertelfinale der Europa League. Wo wird das Spiel AC Mailand gegen AS Rom heute live im TV & Stream übertragen?

Theo Hernandez und die AC Milan können zum dritten Mal in der Saison gegen die AS Rom einen Sieg feiern. IMAGO/ZUMA Wire

Am Donnerstag dürfen sich die Zuschauer auf ein italienisches Duell im Viertelfinale der Europa League freuen. Die Ligakonkurrenten AC Mailand und AS Rom treffen in der Runde der letzten 16 Mannschaften aufeinander. Anpfiff im Giuseppe Meazza in Mailand ist um 21 Uhr.

Wiedersehen in der Europa League

Bereits zweimal trafen beide Mannschaften in dieser Saison aufeinander - jeweils mit dem besseren Ausgang für die Rossoneri. Doch vor den Duellen drei und vier im Viertelfinale hat sich im Vergleich zu den ersten Duellen einiges getan. Das liegt vor allem an einer römischen Klubikone.

Die AS ist seit der Amtsübernahme von Daniele de Rossi Mitte Januar für Trainer José Mourinho - der Portugiese musste ausgerechnet nach einer 1:3-Niederlage in Mailand seine Koffer packen - in einer bestechenden Form. Von den ersten 15 Spielen unter der Ägide des Neu-Trainers wurden einzig zwei verloren. Jedoch strotzen auch die Lombarden nach sieben Siegen in Folge vor dem brisanten Duell vor Selbstvertrauen.

AC Mailand gegen AS Rom - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer zeigt AC Mailand gegen AS Rom?

Das Hinspiel im Viertelfinale zwischen Milan und der Roma wird live und exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ übertragen. Ab 21 Uhr kann die Begegnung sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz geschaut werden.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (AC Mailand gegen AS Rom) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: AC Mailand gegen AS Rom, Viertelfinal-Hinspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung: RTL+