Wer überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach live im TV & Stream?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals gastiert Borussia Mönchengladbach bei Pokalschreck 1. FC Saarbrücken. Wo wird die Partie Saarbrücken gegen Gladbach übertragen?

Am Mittwoch, den 7. Februar, treffen der 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal im Ludwigsparkstadion aufeinander. Die Viertelfinalpartie zwischen dem Drittligisten und dem Bundesligisten startet um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker).

Gelingt Saarbrücken die nächste Sensation?

Es waren Szenen für die Ewigkeit. Nach dem spektakulären Last-Minute-Sieg in der 2. Pokalrunde gegen den FC Bayern München kegelte Drittligist 1. FC Saarbrücken im Achtelfinale in Eintracht Frankfurt den nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb und hofft am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach nun auf den nächsten Coup.

In der Liste der größten Überraschungsteams der DFB-Pokal-Geschichte kommt der FCS gleich zweimal vor - und das schaffte er binnen vier Jahren. In der Saison 2019/20 zogen die Blau-Schwarzen als erster Viertligist in der Historie ins Halbfinale ein. Zwei Spieler waren damals wie heute dabei und standen immer in der Startelf: Kapitän Manuel Zeitz und Boné Uaferro.

Wo wird Saarbrücken gegen Gladbach übertragen?

Das Pokalduell der beiden Bundesligisten ist sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. Das ZDF startet die Vorberichterstattung im linearen TV und via Mediathek um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie. Die Moderation übernimmt dabei Katrin Müller-Hohenstein, an ihrer Seite ist Experte Per Mertesacker. Als Kommentator setzt das ZDF auf Oliver Schmidt.

Auch bei Pay-TV-Sender Sky beginnt die Übertragung inklusive der Vorberichte bereits um 20.15 Uhr, sodass sich die Zuschauer vor den Fernseh- und Mobilgeräten angemessen auf das hochkarätige Viertelfinale einstimmen können. Pünktlich zum Spielbeginn begleitet Kommentator Kai Dittmann das Geschehen live am Mikrofon.

Die Partie 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach im Überblick:

Partie: 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach, DFB-Pokal-Viertelfinale, 2023/24

Datum: Mittwoch, 7. Februar 2024

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung: ZDF / Sky