Wer steigt in die 3. Liga auf? Die Lage in den 4. Ligen

Noch herrscht in dieser Saison eine unklare Bezeichnung bei den vierthöchsten Spielklassen, erst zur kommenden Saison soll dann einheitlich der Name Regionalliga geführt werden. Bislang ist das nur beim Fusionsverband Nordrhein der Falle. Zwei Aufsteiger in die 3. Liga stehen fest, weitere könnten am Wochenende folgen.

Der ATSV Habenhausen kehrt in die 3. Liga zurück. Die Mannschaft aus dem Bremer Umland hat zwei Spieltage vor Saisonende mit 44:4 Zählern vier Punkte Vorsprung auf den TvdH Oldenburg, hat aber den bei Punktgleichheit entscheidenden Direktvergleich bei 2:2 Zählern mit 60:48 Toren deutlich auf ihrer Seite.

"Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wären wir in der Schlussphase nicht immer und immer wieder mit besten Chancen an Perez gescheitert, hätten wir den Sack früher zugemacht", erklärt Habenhausens Trainer Matthias Ruckh nach dem 26:22 gegen den TuS Haren und betonte: "Joao Perez hat deutlich gezeigt, warum der TV Cloppenburg glücklich sein kann, sich seine Dienste für die kommende Saison gesichert zu haben."

Was folgte war ein kollektiver Blau-Weißer Jubelsturm. "Der Stimmung tat es sicherlich gut, dass das Spiel so eng war. Ein nicht ganz so intensives Spiel wäre für die Nerven allerdings besser gewesen", erklärte ein überglücklicher Manager Thomas Hasselmann nach Schlusspfiff lachend. und betonte: "Nach dem Wie fragt in ein paar Wochen niemand mehr."

Die Lage im Norden

Spannung gibt es in der Parallelstaffel des HVNB. In der Oberliga Niedersachsen ist der TV Bissendorf-Holte aktueller Tabellenführer mit 35:7 Zählern vor dem MTV Vorsfeld (35:9) und Handball Hannover-Burgwedel (33:9). Letzterer hat aber zum Saisonende schon seinen Rückzug offiziell angekündigt.

Der Direktvergleich zwischen Bissendorf-Holte und Vorsfelde endet bei 2:2 Zählern mit 63:63 Toren, Vorsfelde hat mehr Auswärtstore erzielt. Mit Duellen gegen den Dritten Burgwedel und dem Vierten Northeim hat der MTV aber ein schweres Restprogramm. Größte Stolperfalle für den Tabellenführer wäre das Heimspiel gegen den Fünften HSG Nienburg.

In der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein führt der MTV Lübeck aktuell mit 33:7 Zählern an, ärgster Verfolger ist der DHK Flensborg. Am Samstag kommt es zum direkten Duell der beiden Topclubs.

Zweikämpfte im Osten

In der Oberliga Ostsee-Spree ist der HV Grün-Weiß Werder Spitzenreiter mit 43:5 Zählern vor dem LHC Cottbus (41:7). Ein direktes Duell gibt es an den verbleibenden zwei Spieltagen nicht mehr, der Direktvergleich geht bei 2:2 Zählern mit 58:58 (33:31, 26:27) knapp an den Tabellenzweiten.

In der Mitteldeutschen Oberliga führt der NHV Concordia Delitzsch das Feld mit 43:9 Punkten an, mit einem Spiel weniger folgt aber auch der SV 04 Plauen-Oberlosa (42:8) aussichtsreich.

Die Lage in Nordrhein-Westfalen

Die Oberliga Westfalen dominiert die Reservemannschaft des VfL Eintracht Hagen. Schon an diesem Wochenende beim Dritten Westfalia Herne könnte die Bundesligareserve das Meisterstück machen.

Die Regionalliga Nordrhein hat einen Dreikampf an der Spitze. Der TV Korschenbroich mit 35:13 Punkten ist bei noch zwei ausstehenden Spielen Spitzenreiter vor dem TSV Bayer Dormagen II (34:14) und dem TSV Bonn rrh. (31:17). Die beiden Topteams spielen noch gegen Schlusslicht Langenfeld, Korschenbroich könnte zuvor beim Vierten HC Weiden 2018 Big Points im Meisterschaftskampf holen.

Mundenheim Meister, Matchball für drei Teams

Auch die Oberliga Hessen steht kurz vor der Entscheidung, der TV Kirchzell kann im Auswärtsspiel bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim den letzten noch fehlenden Zähler für die Meisterschaft holen. Aktuell hat der ehemalige Zweitligist mit 42:4 Punkten fünf Zähler Polster auf die TSG Münster und gar sechs auf die TSG Groß-Bieberau.

In der Oberliga RPS ist der VTV Mundenheim nicht mehr abzufangen, mit 50:4 Zählern führt der Club souverän das Feld an, die HSG Rhein-Nahe Bingen (42:12) und weitere Verfolger sind deutlich abgeschlagen.

In der Aufstiegsrunde der BWOL liegt die HG Oftersheim/Schwetzingen aktuell mit 16:10 Zählern an der Spitze, doch mit dem TVS 1907 Baden-Baden, der SG Köndringen/Tenigen (je 15:11) und dem HC Neuenbürg 2000 (14:12) sind am letzten Spieltag noch in Schlagdistanz. Die HGOS muss zum Sechsten TSV Heningen (12:14). Topspiel am Samstag ist das Duell zwischen Köndringen/Teningen und Neuenbürg. Baden-Baden empfängt Plochingen.

In der Bayernliga hat die TG Landshut mit 40:6 Zählern schon Matchball für den Aufstieg. Aus den drei Partien beim Sechsten Coburg II, gegen den Dritten HaSpo Bayreuth und beim Zwölften SG DJK Rimpar II fehlt noch ein einziger Zähler. Aktuell besitzt man sechs Punkte Polster auf Bayreuth und den Zweiten TV 1861 Erlangen-Bruch (34:12).