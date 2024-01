Wer steht bereits in der Hauptrunde der Handball-EM? Wer ist aus dem Rennen?

Sieben Teams stehen bereits in der Hauptrunde der Handball-EM, am Sonntag folgten lediglich Deutschland und Ungarn - andere Teams wie Frankreich, Spanien oder Island und auch Kroatien hingegen müssen noch zittern. Ein Blick auf die Lage in den einzelnen Gruppen.

Die Niederlande feierten in Mannheim bereits den Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM. Ingrid Anderson-Jensen

Gruppe A:

In der Gruppe A hätten am heutigen Tag beide Tickets in die Hauptrunde der Handball-EM vergeben werden können. Gastgeber Deutschland machte diesen Schritt, auf den deutlichen Erfolg gegen die Schweiz in Düsseldorf folgte nach dem Umzug nach Berlin ein ungefährdetes 34:25 gegen Nordmazedonien, das damit die nächste Runde nicht mehr erreichen kann.

Frankreich hingegen verpasste die vorzeitige Qualifikation, gegen die Schweiz kam der Favorit nicht über ein Remis hinaus. Mit dem letzten Wurf vergab der Außenseiter den Sieg und so eine noch bessere Ausgangslage. Denn nun kann die Schweiz zwar bei einem eigenen Sieg auf drei Punkte kommen, bei denen auch Frankreich bei einer Niederlage gegen Deutschland bliebe. Da der direkte Vergleich mit einem Remis endete, würde die Tordifferenz in der Gruppe entscheiden - und hier müsste die Schweiz (-13) insgesamt 23 Tore auf Frankreich (+10) aufholen.

Kriterien:

Sollten Frankreich und die Schweiz jeweils auf 3:3 Punkte kommen, bringt der Direkvergleich aufgrund des Remis keine Entscheidung und die Tordifferenz aus allen Begegnungen wäre das nächste Kriterium. Danach würden die erzielten Tore aus allen Partien entscheiden. Sollte auch dann kein Ranking möglich sein, entscheidet das Fair Play Ranking. Hier gibt es für eine Gelbe Karte (1), Zeitstrafe (2) und eine Rote Karte (8) jeweils Punkte für die Mannschaften. Herrscht auch in dieser Rangliste Gleichheit, dann muss das Los entscheiden.

» mehr zu den Kriterien und zum Modus der Handball-EM

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Deutschland 2 +22 61:39 4 : 0 2. Frankreich 2 +10 65:55 3 : 1 3. Schweiz 2 -13 40:53 1 : 3 4. Nordmazedonien 2 -19 54:73 0 : 4

Gruppe B:

In der Gruppe B der Handball-EM ist noch kein Ticket in die Hauptrunde vergeben - hinter dem Weiterkommen von Kroatien steht allerdings nur noch ein theoretisches Fragezeichen. Nach dem Auftaktsieg gegen Spanien gab es heute ein Remis gegen Österreich. Beide Teams stehen bei 3:1 Punkten, dahinter folgt Spanien nach dem Sieg gegen Rumänien mit nun 2:2 Punkten. Kroatien wäre mit einem Sieg oder Punkt gegen Rumänien sicher weiter, denn Spanien und Österreich treffen im direkten Duell aufeinander.

Der Sieger des Duells ist weiter, bei einem Remis wäre Österreich in der nächsten Runde. Bei einer Niederlage von Österreich könnte aber auch Kroatien bei einer Niederlage gegen Rumänien in Bedrängnis kommen. Beide hätten in diesem Szenario 3:3 Punkte und die Tordifferenz müsste entscheiden. Hier liegt Österreich bei +7 und Kroatien bei +10 - die Kroaten wären somit auch bei einer Drei-Tore-Niederlage noch weiter, bei einer höheren Pleite könnte hingegen neben dem in diesem Szenario siegreichen Spaniern auch Österreich vorbeirutschen.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Kroatien 2 +10 67:57 3 : 1 2. Österreich 2 +7 59:52 3 : 1 3. Spanien 2 +2 65:63 2 : 2 4. Rumänien 2 -19 48:67 0 : 4

Gruppe C:

Die Vorrunde C der Handball-EM hat mit Ungarn aktuell ein bereits sicher für die nächste Runde qualifiziertes Team. Nach dem 28:27 im Thriller gegen Serbien hat Ungarn 4:0 Punkten und einen der beiden ersten Plätze der Gruppe sicher. Dahinter liegt Island nach dem Remis zum Auftakt gegen Serbien durch das knappe 31:30 gegen Montenegro auf dem zweiten Platz - zwei Punkte vor Serbien. Während Montenegro somit aus dem Rennen um die Plätze in der Hauptrunde ist, könnte Serbien noch an Island vorbeiziehen.

Voraussetzung dafür wäre zunächst ein eigener Sieg im Derby gegen Montenegro und dann eine Niederlage von Island gegen Ungarn. In diesem Fall hätten beide Teams 3:3 Punkte und aufgrund des Unentschiedens im direkten Duell würde dann als nächstes Kriterium die Tordifferenz entscheiden. Island (+1) liegt dabei denkbar knapp vor Serbien (-1), so dass bei einem Sieg von Serbien und einer Niederlage von Island die Tordifferenz nicht für Island sprechen würde. Bei Gleichstand würden weitere Kriterien wie mehr erzielte Tore zu Rate gezogen.

» mehr zu den Kriterien und zum Modus der Handball-EM

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Ungarn 2 +3 54:51 4 : 0 2. Island 2 +1 58:57 3 : 1 3. Serbien 2 -1 54:55 1 : 3 4. Montenegro 2 -3 54:57 0 : 4

Gruppe D: Slowenien

Den größten Jubel gab es am Samstag in Berlin, Färöer erkämpfte sich einen Punkt gegen Norwegen - die Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde wurden so aufrecht erhalten - sind aber minimal. Während Slowenien nach dem zweiten Sieg in dieser Gruppe sein Ticket schon sicher hat, könnte Färöer bei einer Niederlage von Norwegen gegen Slowenien mit einem Sieg gegen Polen mit dem Konkurrenten an Punkten gleichziehen.

Aufgrund des Remis im direkten Vergleich würde die Tordifferenz entscheiden - und in dieser hat Norwegen aufgrund des Kantersiegs gegen Polen derzeit einen Vorsprung von 14 Toren. Das heißt, Norwegen müsste beispielsweise mit 5 Toren gegen Slowenien verlieren und Färöer mit zehn Toren gegen Polen gewinnen, um insgesamt diese 14 Treffer Abstand aufzuholen.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Slowenien 2 +10 64:54 4 : 0 2. Norwegen 2 +11 58:47 3 : 1 3. Färöer 2 -3 55:58 1 : 3 4. Polen 2 -18 46:64 0 :4

Gruppe E: Schweden, Niederlande

Klare Verhältnisse gibt es hingegen in der Gruppe E in Mannheim: Schweden und die Niederlande haben ihre Begegnungen gegen Georgien und Bosnien-Herzegowina jeweils gewonnen und stehen bei 4:0 Punkten. Im direkten Duell geht es am Montag somit um den Gruppensieg und zwei Punkte, die in die Hauptrunde und den Kampf um das Halbfinale der Handball-EM mitgenommen werden. Georgien und Bosnien-Herzegowina spielen hingegen nur noch den dritten Platz aus.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Schweden 2 +25 71:46 4 : 0 2. Niederlande 2 +21 70:49 4 : 0 3. Georgien 2 -21 55:76 0 : 4 4. Bosnien-Herzegowina 2 -25 40:65 0 : 4

Gruppe F: Dänemark, Portugal

In der Gruppe F in München bietet sich die gleiche Konstellation: Sowohl Dänemark wie auch Portugal verbuchten Siege gegen Tschechien und Griechenland und sind mit 4:0 Punkten nicht mehr von den beiden ersten Plätzen zu verdrängen, da die beiden Konkurrenten noch ohne Pluspunkt sind. Auch Dänemark und Portugal duellieren sich so am Montag um Punkte, die auf die nächste Etappe der Handball-EM mitgenommen werden. Für Tschechien und Griechenland geht es darum, sich mit einem Sieg aus dem Turnier zu verabschieden.

cie