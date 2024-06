Wer startet bei der EM durch? 24 Kandidaten aus 24 Teams

Georgien - Georges Mikautadze

Der in Frankreich geborene Stürmer stieg mit dem FC Metz zwar aus der 1. Liga ab, doch das lag weniger an ihm. In den letzten sieben Ligaspielen traf er achtmal, und auch in den Relegations-Play-offs gegen St. Etienne gelang ihm ein Tor. Der 23-Jährige kommt also in Bestform zur EM. IMAGO/Artur Stabulnieks