Wer spielt neben Neuhaus? Hütter: "Alles ist möglich"

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter lobt vor dem Spiel beim VfB Stuttgart die Entwicklung von Florian Neuhaus. Neben ihm könnten Kouadio Koné oder Christoph Kramer spielen - und auch eine Variante mit allen dreien scheint möglich.

Vor dem Aufeinandertreffen am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfB Stuttgart muss sich Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter zwischen zweien seiner Profis entscheiden - oder doch nicht? "Vielleicht sind ja sogar beide auf dem Platz", sagt der Österreicher über seine beiden Mittelfeldspieler Christoph Kramer und Kouadio Koné. Zuletzt setzte Hütter beim 2:2 gegen Wolfsburg im Zentrum auf den 31 Jahre alten Deutschen, in den Wochen zuvor aber auf den 20 Jahre alten Franzosen - jeweils stets als Partner des gesetzten Florian Neuhaus. "Die Kommunikation und Erfahrung von Kramer und das Rotzfreche von Koné: Beides tut gut", betont der Fohlen-Coach. Vielleicht spielen also sogar beide. Nur wohin dann mit Neuhaus?

Auch den 24-Jährigen will Hütter nicht rauslassen und schwärmt von den Fortschritten des deutschen Nationalspielers, der in diesem Jahr stets in der ersten Elf stand. "Wenn man ihn selbst fragt, freut er sich auch, welche Entwicklung er genommen hat", sagt der Trainer des Tabellen-Dreizehnten. Dabei sei Neuhaus nicht unbedingt ein klassischer Sechser. Man sehe in so mancher Situation, dass er "keinen klaren Sechser gelernt hat, wie man sich das im internationalen Spitzenfußball wünscht", gibt Hütter zu.

In vielen Bereichen verbessert

Doch der Techniker nehme die Anregungen des Trainerstabes an, habe "unglaublich viel dazugelernt", sich läuferisch verbessert und bereitet seinem Übungsleiter sogar in den Zweikämpfen Freude. Eine Vorlage beim 3:2 gegen Augsburg sprang dabei heraus, als es wie gegen Bielefeld (1:1) und zuletzt Wolfsburg (2:2) die kicker-Note 3 gab. Lediglich beim 0:6 gegen Dortmund ging Neuhaus (Note 5) mit dem Team unter.

"Wir haben eine gute Mischung und ich muss daraus das Beste für das Spiel in Stuttgart herausfinden", weiß Hütter, der sich beim Vorletzten Luft im hinteren Tabellendritten verschaffen will. Möglicherweise mit allen drei defensiven Mittelfeldspielern: "Ob es Kramer, Koné oder beide und Flo auf der Zehn ist: Alles ist möglich."

Lesen Sie auch: Hütters Gespräch mit Plea fruchtet: "Was er gesagt hat, hat er auch gezeigt"