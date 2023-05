Wer sonst? Mbappé führt PSG mit Doppelpack zum Auswärtssieg

Ligue 1 - Highlights by DAZN 21.05.2023

6:41Gerade einmal acht Minuten benötigte Kylian Mbappé, um PSG auf die Siegerstraße zu schießen. Mit seinem Doppelpack ebnet er einmal mehr den Weg zum nächsten Titelgewinn in der Ligue 1, den die Hauptstädter am kommendem Wochenende in Straßburg feiern können.