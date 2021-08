"Wer soll es auch sonst machen": Van Gaal als Bondscoach vorgestellt

Rund einen Monat nach Bekanntgabe des neuen Nationaltrainers hat die Elftal Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal vorgestellt. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit und den jüngsten negativen Ergebnissen bei der EM zeigt sich der 70-Jährige optimistisch.

Die Niederlande waren bei der Europameisterschaft nach einer guten Gruppenphase im Achtelfinale an Tschechien gescheitert (0:2). Der damalige Cheftrainer Frank de Boer trat wenige Tage später zurück. Nun wurde van Gaal, der zwischen 2009 und 2011 den FC Bayern trainierte, als neuer Coach präsentiert. Der 70-Jährige hat eine Vergangenheit bei Oranje, betreute die Nationalmannschaft schon von 2000 bis 2002 sowie zwischen 2012 und 2014.

"Ich habe überhaupt keine Zeit"

Nun folgt die dritte Amtszeit als Bondscoach, in der zunächst die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Mittelpunkt steht. Mit sechs Punkten aus drei Spielen belegt die Elftal in der Gruppe G momentan Rang zwei hinter der Türkei. Bis zu den nächsten Pflichtspielen gegen Norwegen (1. September), Montenegro (4. September) und die Türkei (7. September) dauert es nicht lange. "Jeder weiß, dass die internationale Woche im September sehr wichtig ist", erklärte van Gaal bei der Präsentation des KNVB und fügte hinzu: "Ich habe überhaupt keine Zeit". Vor der Partie gegen Norwegen habe er mit der Mannschaft nur eineinhalb Tage Vorbereitung.

Daher will er nach eigenen Worten grundsätzlich auf die Spieler bauen, die schon bei Vorgänger de Boer eine Chance bekamen. BVB-Neuzugang Donyell Malen wird vorerst jedoch nicht seine erste Wahl sein, machte van Gaal deutlich. Der 22-Jährige, der im Sommer für rund 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Dortmund kam, habe noch nie über volle 90 Minuten für Oranje gespielt. Trotzdem setzt van Gaal auf das Stürmertalent, denn "es müssen ja auch Tore geschossen werden". Mit Blick auf die gesamte Mannschaft zeigt sich der ehemalige Bayern-Trainer zuversichtlich, weiß jedoch auch, dass es kein Selbstläufer wird: "Ich glaube an diese Spielergruppe, aber es wird nicht einfach."

Van Gaal war nach de Boers Rücktritt der Wunschkandidat des niederländischen Verbandes gewesen und unterbrach für die Aufgabe seinen Ruhestand: "Wer soll es auch sonst machen", sagte der 70-Jährige, dessen größter Erfolg als Bondscoach der dritte Platz bei der WM 2014 in Brasilien ist.